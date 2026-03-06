José Luis Seoane: “La nueva configuración de la familia ha generado uno de los mayores cambios en el Derecho”

El magistrado del Tribunal Supremo José Luis Seoane Spiegelberg, durante su intervención en la mesa de debate celebrada en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago. Cedida

El magistrado del Tribunal Supremo José Luis Seoane Spiegelberg aseguró este miércoles en Santiago que “la nueva configuración de la familia ha generado uno de los mayores cambios en el Derecho”, durante su participación en una mesa de debate organizada por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago.

El encuentro, centrado en los cambios sociales, el Derecho privado y los derechos de las personas en el siglo XXI, sirvió para reflexionar sobre la evolución reciente del ordenamiento jurídico y los retos que afronta en un contexto social en constante transformación.

Durante su intervención, Seoane defendió que “el Derecho es un producto contingente, un constructo histórico, que exige a los operadores jurídicos un continuo esfuerzo de adaptación”, ya que, según explicó, “nada de lo humano es indiferente al Derecho, concebido como esperanza de una vida mejor y más justa”. El magistrado subrayó además que “en esta sociedad cambiante el Derecho muda frecuentemente, lo que genera en no pocas ocasiones nuevos conflictos o distintas maneras de contemplarlos”.

El jurista citó también al constitucionalista italiano Piero Calamandrei para ilustrar esa relación entre normas y realidad social, recordando que “las leyes no dejan de ser una frágil red a través de cuyas mallas presiona, y a veces desborda, la realidad social”.

Transformaciones del Derecho Civil

En su análisis, el magistrado abordó especialmente la evolución del Derecho Civil, que definió como la rama jurídica “más próxima a las personas”, al regular la vida de los ciudadanos desde el nacimiento hasta la muerte, e incluso después, a través de las herencias.

Entre los cambios más relevantes mencionó la generalización de la contratación en masa, con condiciones generales que rigen servicios básicos como agua, electricidad, telefonía, seguros o productos bancarios. Según señaló, este fenómeno provoca que “quiebre el principio de la libre autonomía de la voluntad en la configuración del contenido de las relaciones contractuales”, ya que las cláusulas suelen venir fijadas por grandes empresas.

El magistrado también se refirió a la creciente importancia de la protección de los consumidores, impulsada en gran medida por la normativa europea y por las acciones colectivas promovidas por asociaciones de usuarios. En este contexto, explicó que la incorporación al ordenamiento español de directivas comunitarias en materia de consumo ha abierto nuevos retos para la Administración de Justicia, que se ve desbordada por este tipo de reclamaciones.

Además, recordó que la entrada de España en la Unión Europea supuso la incorporación del conjunto de la normativa comunitaria bajo el principio de primacía, de modo que, en caso de conflicto con el Derecho interno, prevalece el europeo. Esto ha transformado el papel de los jueces españoles, que —según apuntó— se han convertido también en jueces comunitarios, manteniendo un diálogo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante el planteamiento de cuestiones prejudiciales.

Nuevas realidades sociales y jurídicas

Otro de los ámbitos en los que Seoane identificó transformaciones profundas es el modelo familiar, con la aparición de nuevas realidades como las parejas de hecho, las familias reconstituidas, los matrimonios entre personas del mismo sexo o las familias monoparentales.

A ello se suman cuestiones como la reproducción asistida, con especial atención al debate sobre los vientres de alquiler, así como la regulación jurídica del transexualismo.

El magistrado también destacó el cambio en el tratamiento jurídico de la discapacidad, basado ahora en principios como la autonomía personal y el respeto a la voluntad y preferencias de las personas. En este sentido, recordó la desaparición de las declaraciones de incapacidad, sustituidas por medidas de apoyo, preferentemente de carácter voluntario.

Entre los desafíos actuales del Derecho mencionó además el envejecimiento de la población, la brecha digital, el consentimiento informado en los tratamientos médicos y los nuevos escenarios abiertos por la robótica, la inteligencia artificial y el uso masivo de las tecnologías de la comunicación.

En relación con las redes sociales, advirtió de que los usuarios ya no son únicamente consumidores de información, sino agentes activos que aportan contenidos, opiniones y datos, lo que plantea nuevos conflictos jurídicos relacionados con la protección del honor, la intimidad y la propia imagen.

La intervención de José Luis Seoane fue presentada por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, Roberto Blanco Valdés, en una mesa de debate conducida por el presidente de la Real Sociedad Económica compostelana, Francisco Loimil Garrido.