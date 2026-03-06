Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Humor y perspectiva de género llegan al Teatro Principal con ‘A historia vaxenial’

La obra,  recomendada a partir de 14 años, se representará este viernes a las 20.30 horas dentro de la programación de Foco Escenas do Presente

Eladio Lois
Eladio Lois
06/03/2026 06:57
Escena de la obra ‘A historia vaxenial’, que se representará en el Teatro Principal de Santiago
Escena de la obra ‘A historia vaxenial’, que se representará en el Teatro Principal de Santiago
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Teatro Principal de Santiago de Compostela acogerá este viernes, 6 de marzo, la representación de la obra ‘A historia vaxenial’, una comedia contemporánea que revisa cómo las mujeres y sus cuerpos han sido representados a lo largo de la historia de la humanidad.

La función comenzará a las 20.30 horas y forma parte de la programación de Foco Escenas do Presente, una iniciativa dedicada a las artes escénicas contemporáneas. La pieza está recomendada para público a partir de 14 años y tiene una duración aproximada de 90 minutos.

Baldo Ramos durante su intervención en la III Semana de las Artes y las Ciencias del IES de Sar.

El IES de Sar cierra su Semana de las Artes y las Ciencias tras cuatro días de actividades con artistas, científicos y creadores

Más información

La obra combina información didáctica y documentada con perspectiva de género, abordando distintas etapas históricas a través de una propuesta escénica que apuesta por la ironía, el desenfado y la retranca. 

Una comedia en gallego con mirada contemporánea

Creada por Artyc Content, con Raquel Nogueira e Iván Marcos, ‘A historia vaxenial’ utiliza el humor como herramienta para reflexionar sobre los discursos históricos en torno al cuerpo femenino y las formas en que han sido construidos culturalmente.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Escena de la obra ‘A historia vaxenial’, que se representará en el Teatro Principal de Santiago

Humor y perspectiva de género llegan al Teatro Principal con ‘A historia vaxenial’
Eladio González Lois
El Cimus impulsa programas de formación científica con proyección internacional para jóvenes investigadores

El Cimus de la USC ofrece seis contratos predoctorales internacionales con financiación completa durante cuatro años
Eladio González Lois
A Biblioteca Anxel Casal de Santiago organiza contacontos, obradoiros de poesía e cómic durante marzo para fomentar a lectura e a participación cultural

A Biblioteca Anxel Casal programa contacontos, poesía e cómic para marzo
Adriana Quesada
O acto institucional do 8M terá lugar no Teatro Principal e require solicitude previa de butaca

El Teatro Principal acoge la representación gratuita de ‘Auto dos simulados da Caravilla’, una sátira histórica de Manuel María
Eladio González Lois