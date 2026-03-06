Humor y perspectiva de género llegan al Teatro Principal con ‘A historia vaxenial’

Escena de la obra ‘A historia vaxenial’, que se representará en el Teatro Principal de Santiago Cedida

El Teatro Principal de Santiago de Compostela acogerá este viernes, 6 de marzo, la representación de la obra ‘A historia vaxenial’, una comedia contemporánea que revisa cómo las mujeres y sus cuerpos han sido representados a lo largo de la historia de la humanidad.

La función comenzará a las 20.30 horas y forma parte de la programación de Foco Escenas do Presente, una iniciativa dedicada a las artes escénicas contemporáneas. La pieza está recomendada para público a partir de 14 años y tiene una duración aproximada de 90 minutos.

La obra combina información didáctica y documentada con perspectiva de género, abordando distintas etapas históricas a través de una propuesta escénica que apuesta por la ironía, el desenfado y la retranca.

Una comedia en gallego con mirada contemporánea

Creada por Artyc Content, con Raquel Nogueira e Iván Marcos, ‘A historia vaxenial’ utiliza el humor como herramienta para reflexionar sobre los discursos históricos en torno al cuerpo femenino y las formas en que han sido construidos culturalmente.