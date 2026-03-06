Mi cuenta

Estudiantes se movilizan por el 8M para denunciar el machismo y la sexualización de las mujeres

Medio centenar de jóvenes salieron a las calles convocados por el Sindicato de Estudantes para reclamar igualdad de género 

Agencias
06/03/2026 16:17
La movilización estudiantil recorrió varias calles del centro de Santiago en la jornada de huelga
Julio Pérez
Cerca de medio centenar de estudiantes han salido a las calles de Santiago de Compostela este viernes para reivindicar el Día Internacional de la Mujer, exigir "igualdad de género" y pedir el fin de la "sexualización de la mujer".

Así lo mencionaba la portavoz del Sindicato de Estudantes de Santiago de Compostela, Victoria Eugenia Blasco, quien además ha defendido que el objetivo en esta jornada de huelga es "combatir" el machismo y conmemorar a todas las mujeres que sufrieron "represión" por parte del franquismo y del patronato.

Respecto a las desigualdades percibidas en el ámbito académico, Blasco ha denunciado la exigencia de las mujeres de tener que cumplir con un código de vestimenta específico.

"No podemos ir con minifaldas porque no es correcto, ni ir vestidas como queramos. Los profesores, aunque seas una estudiante de diez, no te miran de la misma manera si vas con un poco de escote o con una falda un poco más corta. Los compañeros no te toman en serio porque piensan que no vas a llegar a nada en la vida", asegura.

Por otro lado, otros manifestantes han puesto el foco en reivindicar el fin de la violencia machista, así como de los crímenes asociados a esta y los "chistes" que se hacen sobre este tema.

"Está muy normalizado bromear sobre la violencia contra las mujeres y sexualizar su papel, como si fuera algo menor o incluso gracioso, sobre todo en las escuelas y en el ámbito académico. Yo escucho día a día comentarios machistas, tanto por parte de hombres como de mujeres, por lo que considero que es algo que hay que erradicar ya", sostiene una estudiante presente en la manifestación.

Finalmente, la movilización ha concluido tras recorrer varias calles del centro de la ciudad, donde los participantes han coreado consignas en defensa de la igualdad y contra el machismo. Los estudiantes han señalado que este tipo de iniciativas busca visibilizar las desigualdades que, a su juicio, siguen presentes tanto en el ámbito educativo como en la sociedad en general, y han animado a continuar con la reivindicación el próximo domingo 8 de marzo.

