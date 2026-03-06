Mi cuenta

Santiago de Compostela

El Teatro Principal acoge la representación gratuita de ‘Auto dos simulados da Caravilla’, una sátira histórica de Manuel María

La adaptación del texto podrá verse este sábado a las 19.00 horas

Eladio Lois
Eladio Lois
06/03/2026 06:10
El Teatro Principal acogerá la función gratuita este sábado a las 19.00 horas
Santiago Turismo
El Teatro Principal de Santiago de Compostela acogerá este sábado, 7 de marzo, la representación de ‘Auto dos simulados da Caravilla’, una obra teatral basada en el texto de Manuel María que revisita en clave satírica algunos de los episodios más conocidos de la tradición medieval.

La función comenzará a las 19.00 horas y será de entrada gratuita, aunque para asistir será necesario recoger invitaciones —dos por persona— desde el 4 de marzo en Zona C, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

El IES de Sar cierra su Semana de las Artes y las Ciencias tras cuatro días de actividades con artistas, científicos y creadores

La representación corre a cargo del Grupo de Teatro da S.C. Medulio, bajo la dirección de Francisco Rodríguez, con la colaboración de la Asociación Cultural O Galo

Una sátira histórica con humor y retranca

La pieza propone una adaptación cómica en clave de esperpento que revisa el llamado tributo de las cien doncellas que, según la tradición, los cristianos debían pagar a los musulmanes. A partir de este episodio, la obra plantea una sátira de la figura de Santiago como guerrero y de su supuesta intervención milagrosa en la batalla de Clavijo.

El espectáculo mezcla personajes históricos y literarios, como Carlomagno o el almirante Balán, inspirado en los relatos caballerescos recogidos en A historia do emperador Carlo-Magno e dos doce pares de Francia.

De este modo, la obra ofrece una mirada crítica y humorística sobre los relatos históricos tradicionales, convirtiéndose también en una propuesta divulgativa que reivindica la diversidad cultural de la Edad Media frente a visiones simplificadas de la historia de la Península Ibérica, Europa y África.

