Santiago de Compostela

El Cimus de la USC ofrece seis contratos predoctorales internacionales con financiación completa durante cuatro años

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 19 de abril y las plazas incluyen financiación, formación especializada y estancias en centros internacionales

Eladio Lois
Eladio Lois
06/03/2026 06:38
El Cimus impulsa programas de formación científica con proyección internacional para jóvenes investigadores
El Cimus impulsa programas de formación científica con proyección internacional para jóvenes investigadores
Cedida
El Cimus de la Universidade de Santiago de Compostela ha abierto el proceso de selección para seis contratos predoctorales de perfil internacional dentro de su programa formativo vinculado al reconocimiento como Unidad de Excelencia María de Maeztu, acreditación concedida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Se trata de contratos completamente financiados y con una duración de cuatro años, dirigidos a impulsar la carrera investigadora en sus primeras etapas. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 19 de abril de 2026.

El programa ofrece una formación investigadora avanzada que incluye estancias internacionales, actividades formativas y participación en iniciativas científicas de ámbito global, además de la integración de las personas seleccionadas en grupos de investigación punteros con acceso a infraestructuras científicas avanzadas.

El contrato contempla un salario bruto anual progresivo: 19.007,24 euros durante los dos primeros años, 20.364,96 euros el tercero y 25.456,06 euros el cuarto. Además, el programa incluye 7.000 euros para financiar estancias de investigación en otras instituciones de I+D, así como la cobertura de las tasas del programa de doctorado durante todo el periodo.

Entre las condiciones del programa figura la realización de una estancia internacional mínima de tres meses, la participación en actividades de divulgación científica y la presentación de los avances de investigación en el workshop anual del centro. 

Proyectos centrados en enfermedades crónicas

Las personas candidatas podrán optar a nueve proyectos de investigación doctoral vinculados a diferentes ámbitos de la biomedicina, entre ellos el desarrollo de nanopartículas para el tratamiento de la fibrosis hepática, el estudio de modificaciones de ARN en procesos celulares y cáncer o la investigación del papel del SUMO extracelular en la infección viral y la respuesta inmune.

También se incluyen líneas de trabajo relacionadas con la regulación circadiana de la respuesta a la radioterapia en gliomas, la reprogramación genética de la obesidad y el síndrome metabólico, el papel del estrógeno en los circuitos neuromoduladores cerebrales o la comunicación entre astrocitos y neuronas en la enfermedad de Parkinson.

