Santiago de Compostela

Alba Nogueira renuncia a apoyar a Crujeiras o Flores en la segunda vuelta del rectorado de la USC

El equipo de la catedrática considera que ninguna candidatura garantiza los objetivos programáticos que defendía su proyecto

Redacción
06/03/2026 12:48
La candidata a la Rectoría de la USC, Alba Nogueira, durante el acto de cierre de campaña celebrado este martes en la biblioteca Concepción Arenal
La candidata a la Rectoría de la USC, Alba Nogueira, durante el acto de cierre de campaña 
Eladio Lois
La catedrática de Derecho Administrativo Alba Nogueira ha decidido que no apoyará a ninguna de las dos candidatas que competirán en la segunda vuelta de las elecciones al rectorado de la Universidade de Santiago de Compostela, la catedrática Rosa Crujeiras y la catedrática Maite Flores, prevista para el próximo 11 de marzo.

La decisión fue comunicada tras una reunión celebrada este jueves por su equipo y por el colectivo Proxecto Universidade, en la que analizaron la posibilidad de solicitar el voto para alguna de las dos aspirantes más votadas en la primera vuelta. Finalmente, optaron por no respaldar públicamente a ninguna candidatura.

Según explicaron en un comunicado conjunto, las conversaciones mantenidas con ambas candidatas “no ofrecieron garantías” de cumplimiento de los objetivos programáticos defendidos por su proyecto y, en algunos casos, les transmitieron “cierta incomprensión” sobre el sentido y el modo que debe tener el diálogo dentro de la universidad

Diferencias programáticas

El equipo de Nogueira subrayó que desde el primer momento mostró disposición a dialogar con las dos candidatas que pasaron a la segunda vuelta y les trasladó una serie de puntos que consideraban esenciales, solicitando además un posicionamiento público explícito sobre ellos.

Entre estas cuestiones figuraban un compromiso claro con el equilibrio entre investigación y docencia en todas las áreas de la USC, un diagnóstico sobre el estado de la autonomía universitaria acompañado de un compromiso firme de defenderla, y la reconducción del proceso de reforma de los estatutos universitarios sobre la base de principios democráticos y de deliberación colectiva.

Según el comunicado, la candidatura de Rosa Crujeiras “no respondió ni expresó públicamente un posicionamiento claro” sobre estos aspectos. Por su parte, Maite Flores remitió este viernes un documento, gesto que el equipo de Nogueira agradeció, aunque consideran que solo recogía algunos de los puntos planteados y dejaba fuera otros relevantes

Libertad de voto para su electorado

A la vista de estas respuestas, el equipo de Alba Nogueira concluye que su programa “no se ve representado por ninguna de las dos candidaturas en disputa”.

Por este motivo, han decidido no pedir el voto para ninguna de las aspirantes y dejar a las personas que apoyaron su candidatura la decisión de votar en blanco o por la opción que consideren “menos lesiva” para los intereses de la USC. En cualquier caso, remarcan que no consideran positiva la abstención.

Finalmente, el equipo de Nogueira reafirma su compromiso de continuar trabajando por el bien común de la universidade desde los distintos órganos colegiados en los que están representados.

