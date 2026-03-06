A Xunta prevé entregar esta primavera 12 vivendas públicas en Lamas de Abade
As casas, adxudicadas provisionalmente, contan con sistemas de eficiencia enerxética e ao menos o 40% reservarase a menores de 36 anos; o investimento total ascende a 2,7 millóns de euros
A Xunta avanza para rematar esta primavera a construción de 12 vivendas públicas en Lamas de Abade, en Santiago deCompostela, cun investimento total de 2,7M€. A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, xunto ao secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, visitou hoxe a promoción.
Allegue subliñou que as 12 vivendas xa foron sorteadas e teñen adxudicatarios provisionais, de xeito que se entregarán este ano, xunto ás que tamén se executan en Santiago para outras 36 vivendas (24 noutra parcela de Lamas de Abade e 24 no Castiñeiriño).
Das 12 vivendas, das que ao menos o 40% se reservarán para menores de 36 anos, 10 teñen 3 habitacións e as dúas restantes 2 dormitorios. Todas teñen terraza, dobre orientación e ventilación cruzada, ademais de sistemas de eficiencia enerxética, como instalación solar fotovoltaica ou a aerotermia para a auga quente.
A conselleira explicou que do investimento total de 2,7M€ neste inmoble, un 78% corresponden a fondos propios e 600.000€ son de fondos europeos.
Neste senso, puxo en valor o compromiso da Xunta para garantir o acceso á vivenda, ao sinalar que das 4.000 vivendas públicas comprometidas para esta lexislatura xa están en marcha máis de 3.000, cun investimento comprometido de 800M€, dos que 42M€ corresponden a fondos europeos MRR, 42M€ a fondos FEDER e “máis de 700M€ son de fondos da Xunta”.
Afirmou que non hai fondos do Plan Estatal de Vivenda e volveu reclamar ao Goberno central a súa aprobación, “que é o que ogallá si permita ese financiamento do Estado para que poidamos seguir a construír vivenda”.