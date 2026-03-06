Mi cuenta

Santiago de Compostela

A xornalista Raquel C. Pico recibe o Premio Xohana Torres 2025 polo seu traballo sobre Maruja del Mazo

No acto celebrado polo 8M en Compostela deuse lectura a un manifesto institucional que reafirma a igualdade como principio transversal nas políticas municipais

Redacción
06/03/2026 16:20
A alcaldesa, Goretti Sanmartín, e membros da Corporación Municipal leron o manifesto institucional do 8M en Santiago
A alcaldesa, Goretti Sanmartín, e membros da Corporación Municipal leron o manifesto institucional do 8M en Santiago
Concello de Santiago
O Salón Nobre do Pazo de Raxoi acolleu na mañá deste venres a lectura da declaración institucional con motivo do 8 de marzo. A alcaldesa comezou o acto con palabras de Begoña Caamaño, que este ano artella a campaña municipal do 8M: “É o tempo do feminismo: da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e, por qué non? Da felicidade”.

A continuación, catro alumnas do IES Eduardo Pondal deron lectura a unha serie de poemas e, seguidamente, as persoas portavoces dos grupos municipais leron a declaración institucional aprobada no último Pleno con motivo do 8M, que defende que “fronte a quen cuestiona a existencia da violencia machista ou banaliza as discriminacións, é necesario reforzar o compromiso institucional coa educación en igualdade, coa prevención e coa resposta integral ás violencias contra as mulleres”.

Os actos de conmemoración do Día Internacional das Mulleres continuaron co acto de entrega do premio de Ensaio, Investigación e Creación Audiovisual Xohana Torres 2025, organizado en colaboración coa USC. 

A secretaria do xurado, Clara Fernández Nogueira, foi a encargada de ler a acta e desvelar o nome da gañadora que nesta edición é Raquel C. Pico pola súa obra ‘Na procura da primeira estrela galega. Maruja del Mazo e as mulleres do cine da Galicia dos anos 20’.

A autora reivindicou a historia de Maruja del Mazo, unha rapaza que foi a primeira estrela dunha película de cine feita en Galicia, nos anos 20, que amosaba á rapaza moderna nun momento no que a liberación estaba ligada á diversión.

A gañadora recibe un premio de 2.500 euros, así como a cobertura dos dereitos de edición e a publicación por parte de Edicións USC. Ademais, o Concello de Santiago e a Universidade de Santiago de Compostela daranlle a máxima difusión posible a esta obra.

No acto interveu tamén Sonia Rodríguez Boente, delegada do reitor da USC para a Igualdade, e membro do xurado, quen agradeceu “a cooperación e colaboración profunda do Concello” nesta materia e destacou a importancia de facer valer o lema do 8M de Nacións Unidas deste ano: ‘Dereitos. Xustiza. Acción.’ Lembrou tamén que proximamente a Universidade de Santiago terá unha reitora, por primeira vez na súa historia. “Aínda que haxa que esperar 530 anos, todo chega”, afirmou.

O acto pechouse cunha intervención da alcaldesa, que reafirmou o compromiso do Concello coa igualdade dende o traballo diario e co consenso de todos os grupos municipais. Goretti Sanmartín destacou tamén o reforzo da dirección do Centro de Información ás Mulleres (CIM) e o traballo realizado por Teresa Furelos, xefe de servizo de Políticas Sociais.

