Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A Biblioteca Anxel Casal programa contacontos, poesía e cómic para marzo

A programación inclúe actividades para nenos e familias, obradoiros poéticos polo Día da Poesía e sesións de creación polo Día do Cómic

Adriana Quesada
Adriana Quesada
06/03/2026 06:11
A Biblioteca Anxel Casal de Santiago organiza contacontos, obradoiros de poesía e cómic durante marzo para fomentar a lectura e a participación cultural
A Biblioteca Anxel Casal de Santiago organiza contacontos, obradoiros de poesía e cómic durante marzo para fomentar a lectura e a participación cultural
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A Biblioteca Anxel Casal de Santiago converteuse nun espazo de creatividade e diversión para todas as idades, coa programación de contacontos destinada a nenos e familias, así como actividades especiais para celebrar o Día da Poesía e homenaxear o mundo do cómic, fomentando a lectura e a participación cultural na cidade.

O sábado 7 de marzo terá lugar unha actividade para nenos e nenas de entre 3 a 8 anos. No salón de actos, ás 12.00 horas, será o contacontos 'Bolboretas' con Soledad Felloza

'Bolboretas' é un espectáculo de narración oral para público infantil e familiar no que as protagonistas son nenas e mulleres que escoitan o seu corazón e atrévense a cambiar o seu camiño

A través da voz de Laia e dun baúl cheo de recordos chegan contos cheos de imaxinación, humor e emoción. Relatos próximos e poéticos que convidan ás máis pequenas e pequenos a pensar na axuda, na identidade e na forza de contar xuntas.

O 14 de marzo terá lugar o contacontos 'Bravas' con Ramiro Neira, dirixido a nenas e nenos, que teñen os mesmos soños e que contan coas mesmas posibilidades para acadalos. Nenos e nenas cos mesmos dereitos e deberes, pero todos e todas diferentes, como tesouros únicos que hai que coidar, que temos que coidar. Para nenas e nenos de 3 a 8 anos.

Día da Poesía

O 16 de marzo, polo Día da Poesía, levarase a cabo o obradoiro de creación poética 'Que como o sol sexa o meu verso' da man de Apiario. Nesta proposta converxen o descubrimento do poético e da experiencia literaria a través da lectura activa, o comentario en grupo e unha proposta práctica para a escrita. 

Nas súas tres horas de duración, os asistentes atravesarán unha unidade de lectura deseñada para mergullar no extraordinario, no efémero, no misterio.... Pezas angulares e ferramentas que os levarán á escritura e a ampliar a capacidade lectora e crítica. Esta actividade precisa de inscrición previa. 

No marco do Día da Poesía, tamén terá lugar o 21 de marzo o contacontos 'A poesía tamén conta' de Charo Pita. Dirixida a nenos e nenas de 3 a 8 anos, estes terán a chave do reino da poesía, un lugar tan grande como a música. 

Finalmente, o 25 de marzo haberá unha nova sesión das 'Mañás poéticas', unha lectura aberta e libre de textos de diferentes autoras e autores, que no mes de marzo adicamos á poeta Alejandra Pizarnik.

Día do cómic

O 17 de marzo celebrarán o Día do Cómic cunha actividade que parte da pregunta: É posible crear un cómic nun día? O obradoiro de creación de cómic da man de Yago García fará un percorrido histórico para comprender a importancia deste xénero no mundo da arte e da cultura. Tamén aprenderán as bases para crear un cómic. Nesta ocasión está dirixido a nenos e nenas de entre 8 e 11 anos, que deben retirar invitación no mostrador de Información da biblioteca dende 30 minutos antes do comezo da actividade

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Escena de la obra ‘A historia vaxenial’, que se representará en el Teatro Principal de Santiago

Humor y perspectiva de género llegan al Teatro Principal con ‘A historia vaxenial’
Eladio González Lois
El Cimus impulsa programas de formación científica con proyección internacional para jóvenes investigadores

El Cimus de la USC ofrece seis contratos predoctorales internacionales con financiación completa durante cuatro años
Eladio González Lois
A Biblioteca Anxel Casal de Santiago organiza contacontos, obradoiros de poesía e cómic durante marzo para fomentar a lectura e a participación cultural

A Biblioteca Anxel Casal programa contacontos, poesía e cómic para marzo
Adriana Quesada
O acto institucional do 8M terá lugar no Teatro Principal e require solicitude previa de butaca

El Teatro Principal acoge la representación gratuita de ‘Auto dos simulados da Caravilla’, una sátira histórica de Manuel María
Eladio González Lois