Una fuga de gas en una vivienda de Santiago moviliza a bomberos y servicios sanitarios

112 Emergencias

Dos personas resultaron afectadas este miércoles por una fuga de gas registrada en una vivienda de la plaza de San Roque, en Santiago de Compostela, según ha informado el servicio de emergencias 112 Galicia.

El aviso se produjo alrededor de las 23.30 horas, cuando un particular contactó con la central de emergencias al observar que un familiar presentaba síntomas compatibles con una posible intoxicación por gas. Durante la llamada, el alertante indicó que el origen del problema podría estar en un calentador que funcionaba con bombonas.

Santiago, entre las ciudades gallegas con peor calidad del aire por la llegada de polvo africano Más información

Tras recibir la alerta, los servicios de emergencia activaron un operativo para comprobar la situación en el inmueble.

Intervención de bomberos y sanitarios

Una vez en el lugar, los bomberos del parque municipal de Santiago confirmaron la existencia de la fuga de gas en el interior de la vivienda.

Las dos personas que se encontraban en el domicilio fueron evacuadas por el personal sanitario, que se encargó de su atención tras presentar síntomas derivados de la exposición al gas.

En el operativo participaron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Santiago, la Policía Local, la Policía Nacional y un técnico especializado de la empresa suministradora del gas, que revisó la instalación tras el incidente.