Una decena de empresas compostelanas participan en la convocatoria Nexos de la Xunta

Foto de familia durante la presentación de los resultados de la convocatoria Nexos, celebrada este miércoles Xunta

La convocatoria Nexos de la Xunta de Galicia, destinada a impulsar 37 proyectos colaborativos de I+G+i entre empresas gallegas, contará con la participación de varias compañías con sede en Santiago de Compostela, integradas en distintas iniciativas tecnológicas y científicas que se desarrollarán entre 2026 y 2028.

El programa, gestionado por la Axencia Galega de Innovación (GAIN), moviliza 22,6 millones de euros en ayudas públicas para proyectos orientados a ámbitos estratégicos como la biotecnología, la digitalización industrial, la inteligencia artificial, la economía circular o la sostenibilidad.

Proyectos con participación de empresas compostelanas

El proyecto 'LYTAC-AKS' investiga nuevas terapias contra el cáncer de pulmón no microcítico mediante moléculas capaces de degradar proteínas implicadas en la enfermedad. En la iniciativa participan las empresas compostelanas Aptadegrad, Albor Biotech y Lincbiotech. El proyecto tiene un coste cercano a 815.000 euros y una subvención de unos 489.000 euros.

Acto de constitución de Albor Biotech, una de las empresas compostelanas que participa en el proyecto 'LYTAC-AKS' de investigación biomédica Archivo

En el ámbito sanitario también se sitúa 'iCOIDAS', que busca desarrollar herramientas de análisis de datos clínicos mediante inteligencia artificial para mejorar la investigación en cuidados. En él participa la empresa compostelana Tecnologías Plexus. La iniciativa cuenta con un coste aproximado de 1,39 millones de euros y una ayuda pública de unos 781.000 euros.

El proyecto 'XIADA' trabaja en sistemas inteligentes de ventilación y desinfección ambiental orientados a mejorar la calidad del aire en diferentes entornos. En el consorcio participa la empresa compostelana Ventilatio Lab. El proyecto tiene un coste de alrededor de 1,32 millones de euros y una subvención cercana a 756.000 euros.

En el ámbito de la sostenibilidad figura 'GATEtoSUST', que busca convertir las estaciones depuradoras en ecofactorías capaces de recuperar recursos como agua regenerada o energía a partir de aguas residuales. Participa la empresa compostelana Viaqua, Gestión Integral de Aguas de Galicia. El proyecto cuenta con un coste próximo a 1,5 millones de euros y una subvención de unos 898.000 euros.

En digitalización industrial aparece 'LEDITIA', centrado en el desarrollo de una plataforma tecnológica basada en gemelos digitales para optimizar procesos industriales. En esta iniciativa participa Situm Technologies, con sede en Santiago. El proyecto tiene un coste cercano a 1,33 millones de euros y una ayuda pública de unos 796.000 euros.

Situm Technologies durante su participación en una feria tecnológica, compañía compostelana implicada en los proyectos 'LEDITIA' y 'XESTA' Archivo

La misma empresa participa también en 'XESTA', un proyecto que desarrolla una herramienta analítica predictiva para la gestión del trabajo y de las alertas en instalaciones industriales, integrando datos de producción, mantenimiento y seguridad. Cuenta con un coste de aproximadamente 1,31 millones de euros y una subvención de unos 748.000 euros.

En el sector agroalimentario se sitúa 'FOODMICROBIA', orientado al desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial para predecir y controlar riesgos microbiológicos en platos preparados. Participa la empresa compostelana Dimensiona Consultoría Tecnolóxica. El proyecto tiene un coste cercano a 1,38 millones de euros y una subvención de unos 768.000 euros.

Ramón Rama, director comercial de Dimensiona Consultoría Tecnolóxica, empresa de Santiago que participa en el proyecto 'FOODMICROBIA' sobre control microbiológico con inteligencia artificial Archivo

Otro de los proyectos es 'TENDAI', que plantea el desarrollo de un software basado en inteligencia artificial para analizar el comportamiento de los clientes y mejorar la gestión del comercio minorista. En él participa la empresa compostelana 2Begroup&Partners. El proyecto cuenta con un coste aproximado de 706.000 euros y una subvención de unos 423.000 euros.

Por último, el proyecto 'CUBIA' investiga sistemas de cubicación descentralizada mediante tecnología LIDAR para mejorar la medición de madera en el sector forestal. Entre las empresas participantes figura Financiera Maderera S.A. (FINSA), con sede en Santiago. El proyecto tiene un coste cercano a 1,49 millones de euros y una subvención de unos 892.000 euros.

Innovación empresarial con sello compostelano

La presencia de empresas compostelanas en estos proyectos refleja el peso creciente del ecosistema tecnológico, biotecnológico e industrial del área de Santiago dentro del mapa de innovación gallego. Las iniciativas abarcan desde la investigación biomédica hasta la inteligencia artificial o la digitalización industrial, con la participación de compañías consolidadas y de startups surgidas del entorno universitario.