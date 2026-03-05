Un magistrado del Supremo, este jueves en Santiago para hablar de los derechos de las personas en el siglo XXI

El magistrado del Tribunal Supremo José Luis Seoane Spiegelberg intervendrá en Santiago a las 19.30 horas Cedida

El magistrado del Tribunal Supremo José Luis Seoane Spiegelberg encabezará este jueves 5 de marzo, a las 19.30 horas, en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (RSEAPS), la mesa de debate Cambio social y Derecho Privado: Los derechos de las personas en el siglo XXI. El encuentro se celebrará en la Sala de Juntas de la sede de la entidad, en la plaza Salvador de Parga, 4 (1ª planta), con acceso libre y gratuito hasta completar el aforo.

Un acto dentro del ciclo Compostela 2023-2027

La intervención se enmarca en la programación de 2026 del ciclo de la RSEAPS Compostela 2023-2027. Presente y futuro. La presentación del magistrado correrá a cargo de el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidade de Santiago de Compostela, Roberto Blanco Valdés, mientras que la mesa estará conducida por el presidente de la Real Sociedad Económica, Francisco Loimil Garrido.

Al término de la ponencia, el público podrá formular preguntas al ponente. Además, la mesa de debate se retransmitirá en directo a través del canal de YouTube de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.