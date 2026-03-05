Mi cuenta

Santiago de Compostela

‘Sen Lingua’ llega este viernes al Milladoiro con un retrato crudo del maltrato en la pareja

La obra, dirigida y protagonizada por Noelia Papín, se representará a las 20.30 horas en la casa de la cultura

Eladio Lois
Eladio Lois
05/03/2026 06:19
La Casa da Cultura do Milladoiro acoge el regreso del Ames Cultural con una obra centrada en la violencia machista
La Casa da Cultura do Milladoiro acoge el regreso del Ames Cultural con una obra centrada en la violencia machista
Archivo
El programa Ames Cultural retoma su actividad este viernes, 6 de marzo, con la representación de Sen Lingua, una obra que busca retratar la realidad de mujeres que sufren maltrato por parte de sus parejas. La función tendrá lugar a las 20.30 horas en la casa de la culturaa do Milladoiro y está dirigida y protagonizada por Noelia Papín, con producción de la compañía Serea Teatro, con sede en el propio Milladoiro.

La propuesta se enmarca en la programación cultural municipal y llega como una pieza de teatro social que pone el foco en la violencia machista y en el silencio impuesto dentro de una relación. 

Una consulta, un matrimonio y una relación desigual

La obra sitúa la acción en la sala de una coach emocional, donde el matrimonio formado por Amador y Amanda expone ante el público una convivencia marcada por un desequilibrio cada vez más evidente. Él aparece descrito como un brillante financiero que impone su presencia y controla el relato; ella, una abogada laboralista eclipsada, intenta recuperar el espacio que le ha sido arrebatado. El montaje construye esa asimetría como una “danza desigual” y avanza hacia la idea de una voz robada que busca volver. 

Entradas desde 2,5 euros

Las entradas tienen un precio de 5 euros en tarifa general y 2,5 euros en la reducida, con descuentos del 50% para estudiantes con carné, mayores de 60 años, menores de 12, familias numerosas, titulares del carné xove y personas demandantes de empleo. La compra puede hacerse a través de la billeteira electrónica del Concello de Ames y, si quedan localidades, también en la Casa da Cultura do Milladoiro desde una hora antes del inicio. La venta se cerrará con puntualidad cinco minutos antes del comienzo del espectáculo.

