Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Santiago, entre las ciudades gallegas con peor calidad del aire por la llegada de polvo africano

La presencia calima eleva los niveles de partículas en suspensión en la capital gallega

Eladio Lois
Eladio Lois
05/03/2026 12:44
Zona vieja de Santiago
Zona vieja de Santiago | Eladio Lois
La calidad del aire continúa siendo mala este jueves en varios puntos de Galicia, entre ellos Santiago de Compostela, debido a la llegada de una masa de polvo africano que afecta a la comunidad desde este miércoles.

Según los datos de MeteoGalicia, esta intrusión de aire procedente del norte de África está provocando un incremento de las partículas en suspensión (PM) presentes en la atmósfera, lo que repercute directamente en los niveles de calidad del aire.

Las zonas donde se está registrando un mayor impacto son Santiago, Lugo y Ourense, donde los niveles de partículas se han elevado en las últimas horas.

¿Qué es la calima?

La calima es un fenómeno meteorológico que se produce cuando grandes cantidades de polvo y arena quedan en suspensión en la atmósfera, lo que genera un ambiente turbio y reduce la visibilidad. En la Península Ibérica estos episodios suelen producirse cuando vientos procedentes del desierto del Sáhara transportan partículas a miles de kilómetros de distancia, llegando incluso al norte de España y provocando un empeoramiento temporal de la calidad del aire.

En paralelo a este episodio de calima, la previsión meteorológica para los próximos días en Santiago apunta a cielos muy nubosos con intervalos de lluvia, especialmente en las jornadas del jueves y viernes. Las temperaturas se mantendrán en valores propios de esta época del año, con máximas en torno a los 10-13 grados y mínimas cercanas a los 5 grados.

