O Castiñeiriño celebra o 8M reivindicando o papel das mulleres no 30 aniversario de Recandea
O acto central terá lugar o 6 de marzo no Centro Sociocultural do Castiñeiriño con exposición, entrega de coxíns solidarios e a presentación do libro ‘Detrás dunha sonrisa’
O Centro Sociocultural do Castiñeiriño acollerá o vindeiro venres 6 de marzo ás 19.00 horas o acto central do Día Internacional das Mulleres no barrio, unha iniciativa organizada pola Asociación de Mulleres Recandea, que en 2026 celebra o seu 30 aniversario.
A programación pon o foco no papel das mulleres adultas e, especialmente, das mulleres maiores que ao longo das últimas décadas construíron dereitos, redes de apoio e tecido comunitario no Castiñeiriño.
A xornada comezará coa inauguración da exposición 'Mamá Mía. Outras miradas ao cancro de mama', da fotógrafa Álex Ferro, quen, partindo da súa propia experiencia coa enfermidade, utiliza a fotografía como ferramenta para dar visibilidade, dignificar e proxectar esperanza arredor dunha realidade que afecta maioritariamente ás mulleres. A mostra poderá visitarse ata o 16 de abril no propio centro sociocultural.
No marco do acto realizarase tamén a entrega de coxíns-corazón solidarios a HM Hospitales A Esperanza, destinados a pacientes recentemente operadas de cancro de mama. Estes coxíns, deseñados para aliviar a presión nas cicatrices tras a cirurxía de mama e axila, foron confeccionados polas participantes do curso de costura organizado por Recandea.
Para pechar a xornada terá lugar a presentación do libro 'Detrás dunha sonrisa', do proxecto @mamaconesclerosis, unha obra que ofrece unha visión en primeira persoa da vida dunha muller que se enfronta á esclerose múltiple. O libro aborda a enfermidade desde a experiencia da maternidade, visibilizando os retos físicos e emocionais e poñendo no centro a resiliencia e a superación persoal.
Con esta programación, Recandea conmemora tres décadas de traballo asociativo no barrio, reivindicando o feminismo cotián que se constrúe desde os espazos comunitarios. O acto combina arte visual, literatura, costura solidaria e participación veciñal, situando os coidados e a cultura como eixos fundamentais do 8M 2026 no Castiñeiriño.