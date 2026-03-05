La Xunta visita las instalaciones de la empresa finlandesa que fabricará el nuevo ordenador del Cesga

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, durante una de las visitas que ha realizado recientemente en el país nórdico Cedida

La Xunta de Galicia continúa avanzando en su apuesta por el desarrollo de las tecnologías cuánticas con vistas a reforzar el papel de Galicia en el ámbito de la supercomputación y la investigación avanzada. En este contexto, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, visitó este jueves en Helsinki (Finlandia) la empresa IQM Quantum Computers, encargada de desarrollar el nuevo ordenador cuántico que se instalará en el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), con sede en Santiago de Compostela.

El conselleiro estuvo acompañado por la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, y por el director científico del Cesga, Lois Orosa. Durante el encuentro pudieron conocer de primera mano el funcionamiento de la compañía y el proceso de desarrollo de la tecnología que dará forma al segundo ordenador cuántico del Cesga, que se sumará al sistema QMIO actualmente en servicio.

Un nuevo ordenador cuántico para el Cesga

El nuevo equipo fue adjudicado en diciembre a Telefónica por un importe de 9 millones de euros y contará con una capacidad de 54 cúbits. Se instalará en el nuevo edificio del Cesga que se está construyendo en el polígono de A Sionlla, en Santiago, una ampliación que permitirá reforzar las capacidades del centro gallego en supercomputación y computación cuántica.

La empresa encargada del desarrollo tecnológico, IQM Quantum Computers, es una firma fundada en 2018 como una spin-off de la Universidade Aalto y del centro de investigación VTT, y está considerada una de las compañías europeas más destacadas en la fabricación de procesadores cuánticos.

Una inversión tecnológica de 56 millones

La visita forma parte de la estrategia de la Xunta para impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación, en línea con el Plan gallego de investigación e innovación 2025-2027.

En este marco, el Gobierno autonómico también ha adjudicado esta misma semana el nuevo supercomputador y el sistema de almacenamiento de datos del Cesga a la empresa Fsas Technologies, la división global de Fujitsu, por 25 millones de euros.

Ambas actuaciones se integran dentro de una inversión global de 56 millones de euros, financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia —en el marco del PERTE Chip— y con recursos propios de la Xunta.