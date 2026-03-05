Mi cuenta

Santiago de Compostela

La XII Feria de Minerales convierte desde hoy Área Central en un escaparate geológico internacional

Más de treinta expositores de ocho países participan en una edición que incorpora nuevas actividades abiertas al público

Eladio Lois
Eladio Lois
05/03/2026 06:57
Talleres y charlas completan la programación de la feria entre el 5 y el 8 de marzo
Redacción
La XII Feria de Minerales de Santiago ha quedado inaugurada este jueves en el Outlet Área Central, donde permanecerá abierta hasta el domingo 8 de marzo en horario de 10.00 a 21.00 horas. Desde primera hora de la mañana, los pasillos del complejo compostelano comenzaron a recibir visitantes en una edición que refuerza tanto su dimensión comercial como su vertiente divulgativa.

Más de treinta expositores procedentes de España, Portugal, Alemania, Georgia, Marruecos, Polonia y México ocupan las esquinas roja y azul del centro comercial, configurando un recorrido por minerales, fósiles, meteoritos, piezas decorativas y joyería especializada. La variedad de procedencias y materiales convierte la feria en un punto de encuentro para coleccionistas y público general.

Cartel del evento
Redacción

Talleres y participación escolar

Durante las mañanas de hoy y de este viernes, cerca de 600 estudiantes de toda Galicia participan en talleres didácticos vinculados a la identificación de minerales, la cristalización o la limpieza de fósiles, además de asistir a una charla divulgativa sobre los dinosaurios.

La programación continuará mañana viernes con un taller de bateo de oro a las 18.30 horas, con plazas limitadas y reserva previa, mientras que el sábado se celebrará una mesa de intercambio de minerales, una charla participativa sobre la extinción de los dinosaurios y un taller específico sobre limpieza de fósiles y minerales fluorescentes.

Cuatro días para descubrir la historia de la Tierra

Ámbar, amatistas, azabache, cuarzo o fósiles forman parte de una oferta que permite observar —y en muchos casos adquirir— piezas procedentes de distintos puntos del mundo. Además, durante los cuatro días habrá exposiciones y muestras de colecciones especializadas, así como espacios pensados para acercar la mineralogía a todos los públicos.

Con esta inauguración, Área Central vuelve a situar a Santiago como punto de referencia para los aficionados a la geología y el coleccionismo, en una cita que combina ciencia, comercio y divulgación en pleno corazón comercial de la ciudad.

