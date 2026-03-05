La XII Feria de Minerales convierte desde hoy Área Central en un escaparate geológico internacional

Talleres y charlas completan la programación de la feria entre el 5 y el 8 de marzo Redacción

La XII Feria de Minerales de Santiago ha quedado inaugurada este jueves en el Outlet Área Central, donde permanecerá abierta hasta el domingo 8 de marzo en horario de 10.00 a 21.00 horas. Desde primera hora de la mañana, los pasillos del complejo compostelano comenzaron a recibir visitantes en una edición que refuerza tanto su dimensión comercial como su vertiente divulgativa.

Más de treinta expositores procedentes de España, Portugal, Alemania, Georgia, Marruecos, Polonia y México ocupan las esquinas roja y azul del centro comercial, configurando un recorrido por minerales, fósiles, meteoritos, piezas decorativas y joyería especializada. La variedad de procedencias y materiales convierte la feria en un punto de encuentro para coleccionistas y público general.

Talleres y participación escolar

Durante las mañanas de hoy y de este viernes, cerca de 600 estudiantes de toda Galicia participan en talleres didácticos vinculados a la identificación de minerales, la cristalización o la limpieza de fósiles, además de asistir a una charla divulgativa sobre los dinosaurios.

La programación continuará mañana viernes con un taller de bateo de oro a las 18.30 horas, con plazas limitadas y reserva previa, mientras que el sábado se celebrará una mesa de intercambio de minerales, una charla participativa sobre la extinción de los dinosaurios y un taller específico sobre limpieza de fósiles y minerales fluorescentes.

Cuatro días para descubrir la historia de la Tierra

Ámbar, amatistas, azabache, cuarzo o fósiles forman parte de una oferta que permite observar —y en muchos casos adquirir— piezas procedentes de distintos puntos del mundo. Además, durante los cuatro días habrá exposiciones y muestras de colecciones especializadas, así como espacios pensados para acercar la mineralogía a todos los públicos.

Con esta inauguración, Área Central vuelve a situar a Santiago como punto de referencia para los aficionados a la geología y el coleccionismo, en una cita que combina ciencia, comercio y divulgación en pleno corazón comercial de la ciudad.