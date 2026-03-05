El IES de Sar cierra su Semana de las Artes y las Ciencias tras cuatro días de actividades con artistas, científicos y creadores

Baldo Ramos durante su intervención en la III Semana de las Artes y las Ciencias del IES de Sar. Cedida

El IES de Sar puso este jueves el punto final a la III Semana de las Artes y las Ciencias, una iniciativa educativa que durante cuatro días combinó ciencia, arte, pensamiento y creación con la participación de profesionales de distintos ámbitos culturales y científicos.

Bajo el lema “seguir a sementar soños”, el alumnado del centro participó en un amplio programa de obradoiros, conferencias, encuentros y salidas culturales, diseñado para acercar diferentes disciplinas al ámbito educativo y fomentar una mirada crítica sobre la realidad.

La vicedirectora del instituto y promotora de la iniciativa, Ana María Álvarez Chamosa, explicó que “a iniciativa ten como obxectivo principal fomentar o espírito crítico, animando o alumnado a formular preguntas, analizar a realidade desde diferentes perspectivas e comprender a relación entre a creación artística e o pensamento científico e humanístico”.

La responsable del proyecto también subrayó que “este tipo de encontros contribúe ao desenvolvemento persoal e académico, favorece a curiosidade, a capacidade de expresión, o traballo colaborativo e a toma de decisións conscientes sobre o futuro”.

Cine, fotografía, música y ciencia en cuatro jornadas

La programación arrancó el lunes con varias actividades dentro y fuera del centro. El alumnado de 2º de Bacharelato asistió en el cine Numax a la proyección de la película Karl Marx de mozo, mientras que los estudiantes de 1º de ESO se desplazaron al Auditorio de Galicia para disfrutar del espectáculo musical Farra.

En el propio instituto se celebraron también distintos encuentros con profesionales. El fotoperiodista Óscar Corral compartió su trayectoria poniendo el foco en el valor plástico de la fotografía, mientras que las antiguas alumnas Sandra Zarco y Candela Martínez relataron sus experiencias en el ámbito de las artes escénicas. El ilustrador Marcos Calo, conocido como Dibumac, acercó al alumnado al universo creativo de los videojuegos y el actor Diego Anido habló sobre su recorrido profesional en el teatro y el cine.

El martes estuvo marcado por la diversidad temática. El investigador Miguel González Blanco ofreció una charla sobre las llamadas tesoiras moleculares, mientras que la periodista y escritora Montse Fajardo abordó la represión de las mujeres durante la dictadura franquista. La ilustradora Rosalía Morlán invitó al alumnado a reflexionar sobre la relación entre arte e ilustración, y la jornada concluyó con un dinámico obradoiro de blues conducido por el músico Adrián Costa.

El miércoles el protagonismo recayó en la literatura y la divulgación científica. El poeta Baldo Ramos ofreció una charla sobre la poesía galega contemporánea, y Nacho Alemparte, de Fundoro, impartió el taller Navegando a cegas, centrado en la búsqueda histórica de un método para calcular la longitud en el mar. Este proyecto fue reconocido con el primer premio en el certamen Ciencia en Acción celebrado en Onda (Castellón).

La programación se completó este jueves con una nueva salida al cine Numax para asistir a la proyección de A miña ilustrísima amiga. Posteriormente, el profesor de la Universidade de Santiago Francisco López González impartió la conferencia Leonardo e a representación gráfica das súas ideas, y la semana concluyó con un obradoiro de escrita dirigido por el especialista en historiografía medieval hispánica Miguel Giadás.