Editorial Galaxia celebra sus 75 años en Santiago con un libro clave sobre Rosalía

La librería Numax acoge este jueves a las 19.00 horas la presentación de '8 ensaios sobre Rosalía' en Santiago

La librería Numax, en Santiago de Compostela, acoge este jueves 5 de marzo a las 19.00 horas la presentación de 8 ensaios sobre Rosalía, una nueva entrega de la 'Biblioteca 75 anos' con la que Editorial Galaxia conmemora su 75 aniversario recuperando títulos que marcaron época en el ámbito cultural gallego. En el acto intervendrán la doctora en Filoloxía Galega Dolores Vilavedra y la filóloga y especialista en estudios hispánicos, latinoamericanos y portugueses Kathleen March, investigadora de la literatura gallega.

Kathleen March Archivo

El volumen recupera siete ensayos sobre Rosalía de Castro publicados por Galaxia en plena posguerra y los acompaña de un octavo ensayo firmado por la poeta, investigadora y profesora María do Cebreiro Rábade Villar, que también firma el texto introductorio. La editorial subraya que estos textos dan cuenta de la persistencia de Rosalía en la memoria cultural gallega y de cómo “o pasado é un asunto do presente”.