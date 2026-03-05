Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Editorial Galaxia celebra sus 75 años en Santiago con un libro clave sobre Rosalía

Numax acoge la presentación de '8 ensaios sobre Rosalía', que recupera textos publicados en la posguerra y suma un ensayo nuevo

Eladio Lois
Eladio Lois
05/03/2026 06:37
Numax
La librería Numax acoge este jueves a las 19.00 horas la presentación de '8 ensaios sobre Rosalía' en Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La librería Numax, en Santiago de Compostela, acoge este jueves 5 de marzo a las 19.00 horas la presentación de 8 ensaios sobre Rosalía, una nueva entrega de la 'Biblioteca 75 anos' con la que Editorial Galaxia conmemora su 75 aniversario recuperando títulos que marcaron época en el ámbito cultural gallego. En el acto intervendrán la doctora en Filoloxía Galega Dolores Vilavedra y la filóloga y especialista en estudios hispánicos, latinoamericanos y portugueses Kathleen March, investigadora de la literatura gallega.

Kathleen March
Kathleen March
Archivo

El volumen recupera siete ensayos sobre Rosalía de Castro publicados por Galaxia en plena posguerra y los acompaña de un octavo ensayo firmado por la poeta, investigadora y profesora María do Cebreiro Rábade Villar, que también firma el texto introductorio. La editorial subraya que estos textos dan cuenta de la persistencia de Rosalía en la memoria cultural gallega y de cómo “o pasado é un asunto do presente”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Talleres y charlas completan la programación de la feria entre el 5 y el 8 de marzo

La XII Feria de Minerales convierte desde hoy Área Central en un escaparate geológico internacional
Eladio González Lois
El ideal gallego

A EASD Mestre Mateo celebra este xoves a XVI Gala Despunte na Cidade da Cultura
Redacción
Tomas Sobrino, Dr. Alberto Ouro y Dr. Rogelio Leira

Un investigador do IDIS recibe o premio á mellor publicación científica de 'Headache' en 2025
Redacción
A Asociación de Mulleres Recandea organiza no Centro Sociocultural do Castiñeiriño unha xornada que inclúe a mostra fotográfica “Mamá Mía. Outras miradas ao cancro de mama” e a entrega de coxíns-corazón a HM Hospitales A Esperanza

O Castiñeiriño celebra o 8M reivindicando o papel das mulleres no 30 aniversario de Recandea
Redacción