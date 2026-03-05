Down Compostela premia a la USC, al CEIP Os Tilos y a la empresa Balidea por impulsar la inclusión de personas con síndrome de Down Cedida

El Patronato de la Fundación Down Compostela ha acordado reconocer el trabajo de las profesoras de la Universidade de Santiago Carol Jean Gillanders y María José Caamaño Rojo, del CEIP Os Tilos y de la empresa Balidea Consulting & Programming con los Premios Down Compostela 2026 por su contribución a la inclusión social, educativa y laboral de las personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual.

La decisión fue adoptada por unanimidad en una reunión extraordinaria celebrada el pasado 19 de febrero. Con estos galardones, la Fundación quiere poner en valor el compromiso de las personas y entidades premiadas con la igualdad de oportunidades, la responsabilidad social y la creación de entornos inclusivos en distintos ámbitos de la sociedad.

Una decena de empresas compostelanas participan en la convocatoria Nexos de la Xunta Más información

La entrega de premios tendrá lugar el 20 de marzo a las 19.30 horas en la sala Ángel Brage del Auditorio de Galicia. La gala servirá además para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra el 21 de marzo tras la decisión de la ONU de dedicar esta fecha a las personas con trisomía 21 desde el año 2012.

Durante el acto, las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual volverán a ser protagonistas, ya que presentarán la gala y entregarán la escultura creada por el artista Cándido Pazos que simboliza estos galardones, que alcanzan su decimotercera edición.

Educación inclusiva y compromiso social

En el ámbito educativo, el Patronato ha querido destacar el trabajo del CEIP Os Tilos, cuya comunidad escolar apuesta por crear entornos de inclusión reales en los que el alumnado con necesidades educativas pueda desarrollar al máximo sus capacidades y habilidades.

El centro promueve una escuela abierta a todos los estudiantes, en la que el profesorado impulsa nuevas metodologías educativas y adapta estructuras para fomentar una educación más accesible e inclusiva. Desde esta perspectiva, el colegio pone el foco no en las dificultades, sino en las capacidades, sueños e ilusiones del alumnado con síndrome de Down o discapacidad intelectual.

También ha sido reconocida la empresa Balidea Consulting & Programming, con actividad en Santiago de Compostela, por su apuesta por la inclusión laboral de personas con síndrome de Down. En 2023 incorporó a su plantilla a Sara Romero mediante un contrato temporal que posteriormente se convirtió en indefinido, permitiéndole desarrollar su trayectoria profesional dentro de la compañía. Dos años después, en 2025, la empresa reforzó su compromiso con la contratación de Cristina Abalo.

Ambas trabajadoras forman parte del equipo gracias al programa de empleo con apoyo de Down Compostela, y su incorporación representa, según destacan desde la Fundación, un ejemplo de normalización, autonomía y responsabilidad dentro del entorno laboral.

Los premios también reconocen la labor de las profesoras de la Universidade de Santiago Carol Jean Gillanders y María José Caamaño Rojo, impulsoras del proyecto educativo ‘Cresined, creando sinergia en educación’. En el marco de esta iniciativa se puso en marcha la interpretación de CASE, un cuento musicado basado en una obra de Peter H. Reynolds desarrollado de forma colaborativa.

Este proyecto ha permitido conectar universidad y sociedad, implicando tanto al alumnado universitario como a personas con discapacidad intelectual en un proceso formativo que promueve valores como la empatía, la participación activa y la inclusión real. Además, genera experiencias educativas significativas para niños y niñas y contribuye a formar futuros profesionales de la educación desde una perspectiva más inclusiva.