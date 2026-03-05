Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Casa RIA reúne en Santiago a Costa, Finsa y la Xunta para debatir sobre identidad visual y diseño

La conversación se celebrará el jueves 12 de marzo a las 18.30 horas dentro del programa público de 'Deseño para vivir'

Eladio Lois
Eladio Lois
05/03/2026 06:45
Casa RIA, en Santiago de Compostela
Casa RIA, en Santiago de Compostela
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Casa RIA acogerá el jueves 12 de marzo a las 18.30 horas la conversación O deseño como comunicación: identidade e cultura visual, una actividad que propone reflexionar sobre el papel del diseño en la configuración de la paisaje visual compartida y su función en la construcción de la identidad colectiva, la cultura contemporánea y las relaciones entre organizaciones, territorio y sociedad.

La sesión contará con la participación de el diseñador y socio director en Costa, Dani Bembibre; el profesor de la Facultade de Comunicación de la Universidade de Vigo y exasesor de comunicación en la Presidencia de la Xunta de Galicia, Chechu Pérez; y el diseñador y estratega de marca en Finsa, Daniel Pino. La actividad estará moderada por la diseñadora senior y directora de proyectos en Costa, Belén Gómez de las Heras.

Turistas en la plaza de Cervantes, en el casco histórico de Compostela

La Xunta destinó 7 millones en 2025 a seguridad, gestión de flujos, promoción y oferta turística en Santiago

Más información

Dos proyectos de marca como punto de partida

El estudio Costa conversará con los interlocutores que estaban al frente de las marcas durante el desarrollo de dos de sus grandes proyectos: el rediseño de la identidad corporativa de Finsa, desde el ámbito privado, y el rediseño de la identidad de la Xunta de Galicia. La propuesta busca abrir un debate sobre cómo el diseño actúa como herramienta de comunicación y como elemento que moldea la cultura visual contemporánea.

La agenda de la tarde se estructurará en tres tramos: de 18.30 a 20.00 horas, charla; de 20.00 a 20.30 horas, turno de preguntas del público; y a partir de las 20.30 horas, cóctel.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Talleres y charlas completan la programación de la feria entre el 5 y el 8 de marzo

La XII Feria de Minerales convierte desde hoy Área Central en un escaparate geológico internacional
Eladio González Lois
El ideal gallego

A EASD Mestre Mateo celebra este xoves a XVI Gala Despunte na Cidade da Cultura
Redacción
Tomas Sobrino, Dr. Alberto Ouro y Dr. Rogelio Leira

Un investigador do IDIS recibe o premio á mellor publicación científica de 'Headache' en 2025
Redacción
A Asociación de Mulleres Recandea organiza no Centro Sociocultural do Castiñeiriño unha xornada que inclúe a mostra fotográfica “Mamá Mía. Outras miradas ao cancro de mama” e a entrega de coxíns-corazón a HM Hospitales A Esperanza

O Castiñeiriño celebra o 8M reivindicando o papel das mulleres no 30 aniversario de Recandea
Redacción