Casa RIA reúne en Santiago a Costa, Finsa y la Xunta para debatir sobre identidad visual y diseño

Casa RIA, en Santiago de Compostela Cedida

Casa RIA acogerá el jueves 12 de marzo a las 18.30 horas la conversación O deseño como comunicación: identidade e cultura visual, una actividad que propone reflexionar sobre el papel del diseño en la configuración de la paisaje visual compartida y su función en la construcción de la identidad colectiva, la cultura contemporánea y las relaciones entre organizaciones, territorio y sociedad.

La sesión contará con la participación de el diseñador y socio director en Costa, Dani Bembibre; el profesor de la Facultade de Comunicación de la Universidade de Vigo y exasesor de comunicación en la Presidencia de la Xunta de Galicia, Chechu Pérez; y el diseñador y estratega de marca en Finsa, Daniel Pino. La actividad estará moderada por la diseñadora senior y directora de proyectos en Costa, Belén Gómez de las Heras.

La Xunta destinó 7 millones en 2025 a seguridad, gestión de flujos, promoción y oferta turística en Santiago Más información

Dos proyectos de marca como punto de partida

El estudio Costa conversará con los interlocutores que estaban al frente de las marcas durante el desarrollo de dos de sus grandes proyectos: el rediseño de la identidad corporativa de Finsa, desde el ámbito privado, y el rediseño de la identidad de la Xunta de Galicia. La propuesta busca abrir un debate sobre cómo el diseño actúa como herramienta de comunicación y como elemento que moldea la cultura visual contemporánea.

La agenda de la tarde se estructurará en tres tramos: de 18.30 a 20.00 horas, charla; de 20.00 a 20.30 horas, turno de preguntas del público; y a partir de las 20.30 horas, cóctel.