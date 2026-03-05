Antía Muíño presenta en Santiago su nuevo disco, 'Anfibia por veces'

La artista actuará a las 20.30 horas en un concierto especial con todas las colaboradoras del disco Cedida

Antía Muíño regresa a Santiago de Compostela para presentar en directo Anfibia Por Veces, su segundo trabajo discográfico, en un concierto especial que se celebrará este jueves 5 de marzo a las 20.30 horas en el Teatro Principal. La cita contará con un elemento diferencial: la artista estará acompañada por todas las colaboradoras del álbum.

Tras el éxito de Carta Aberta, un debut que la situó como una de las grandes revelaciones de la nueva canción gallega y que la llevó a actuar por diferentes puntos del Estado y también en países como Marruecos, Portugal o República Checa, la compositora da ahora un paso adelante con un proyecto que amplía su paleta sonora. En este disco, Muíño apuesta por una manera de entender la canción sin etiquetas cerradas, con un sonido más plural, abierto y contemporáneo.

El álbum está producido por la propia Antía Muíño junto a Hevi, productor gallego que ha trabajado con artistas como Caamaño & Ameixeiras, FAIA, Novedades Carminha, Grande Amore o Néboa. Manteniendo la canción como eje central, el trabajo incorpora nuevas texturas y se mueve con naturalidad entre estilos, alejándose de fórmulas previsibles y reforzando una identidad cada vez más definida.

El repertorio recorre registros diversos: desde una indietrónica con ecos jazz en Amodinho hasta un neofolk gallego en Augha Desa Fonte, pasando por referencias a la chacarera en Eu Canto, ambientes de inspiración sinfónica en Umbral o la presencia de sección de vientos en Amor Fugaz. El disco también incluye un tono más ligero en la canción que le da título, además de temas más desnudos como Mientras Sueño y Vivo o Cien Olivos, y momentos de mayor intensidad como A Beleza o FiGA.

Además de la presentación en Santiago, el concierto marca el inicio de una nueva gira que llevará a la artista por distintos escenarios del país en las próximas semanas. Anfibia Por Veces cuenta con colaboraciones de destacadas artistas gallegas como las pandereteiras Lilaina —compañeiras también en los directos de Baiuca—, la chelista Margarida Mariño y la brass band Brassica Rapa, con la que Muíño ya había colaborado anteriormente en el tema Oliveira ardendo.