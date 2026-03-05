A MICE inicia unha nova etapa como espazo de creación e cinema etnográfico
O festival do Museo do Pobo Galego reforza a súa dimensión como laboratorio de procesos creativos, cunha retrospectiva dedicada a Maddi Barber e novas liñas de traballo
A Mostra Internacional de Cinema Etnográfico (MICE) do Museo do Pobo Galego celebrarase en Santiago de Compostela do 10 ao 15 de marzo. Tras dúas décadas de traxectoria, a MICE reafirma a súa identidade como un espazo singular centrado no cinema etnográfico e na antropoloxía visual, ao tempo que consolida unha orientación que a sitúa como territorio de creación e experimentación ligado ao rexistro antropolóxico
No acto interviron Concha Losada, presidenta do Padroado do Museo do Pobo Galego; Coral Piñeiro e Fran Rodríguez, integrantes do colectivo Memoria e Cinema e co-directores da MICE; Míriam Louzao Fernández, concelleira de Capital Cultural do Concello de Santiago de Compostela; Xosé L. Penas Corral, deputado de Patrimonio da Deputación da Coruña; e Jacobo Sutil, en representación da Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) da Xunta de Galicia.
O festival pretende avanzar para reforzar o seu papel como espazo de creación e experimentación ligado ao rexistro antropolóxico. Fran Rodríguez Casal subliñou que “hai un interese polo xermolo dos proxectos, pola súa construción, pola súa fraxilidade e por todo aquilo dinámico que avanza cara a formas contemporáneas que nos axuden a comprender a nosa realidade”.
Esta liña tradúcese nunha programación que combina exhibición, pensamento e procesos creativos. Pola súa banda, Coral Piñeiro engadiu que “queremos promover a MICE como un espazo aberto no que persoas con diferentes inquedanzas e procedentes de distintos ámbitos atopan no etnográfico un lugar común”.
Concha Losada, presidenta do Padroado do Museo do Pobo Galego, puxo en valor a relevancia desta “nova etapa da MICE, que naceu do propio equipo da casa”, subliñando que o cambio na dirección responde á vontade de que o festival continúe sendo un proxecto actual e dinámico, sen perder a esencia que o converteu nun referente ao longo dos anos. Ademais, quixo expresar o seu agradecemento a Ana Estévez polos vinte anos de traxectoria á fronte da MICE, destacando o seu papel fundamental na consolidación e prestixio da mostra.
A programación da MICE 2026
Nesta edición, a MICE dedica unha retrospectiva a Maddi Barber, cun percorrido integral por unha filmografía na que paisaxe, corpo e memoria dialogan a través de formas cinematográficas híbridas e experimentais, e presenta o foco dedicado a 'Zinema Auzolanean', experiencia de cinema colectivo desenvolvida por Hiruki Filmak, que propón unha reflexión sobre autorrepresentación, procesos comunitarios e metodoloxías de creación compartida.
A MICE reforza de maneira especial a súa vinculación co tecido universitario, achegándose ao público máis novo. Neste marco insírense a sesión desenvolvida en colaboración co Cineclube da Facultade de Ciencias da Comunicación (FACOM) e a sesión realizada xunto ao Festival Novos Cinemas, dedicada á mostra dos traballos da súa sección Aula en colaboración coa Universidade de Vigo.
Esta liña de diálogo esténdese tamén ao labor desenvolvido polos cineclubes, entidades fundamentais na construción de espazos de pensamento, formación de públicos e circulación cinematográfica. A sesión 'Tránsitos', organizada en colaboración co Cineclube de Compostela, consolídase como un dos espazos de intercambio máis singulares do festival.
O festival reforza a súa dimensión como espazo de creación e investigación a través de iniciativas como SONORA · Residencia de escoita, da que nace 'Redeiras de A Guarda', presentada na sesión inaugural, e coa incorporación de 'Profanacións', novo territorio dedicado á creación, investigación e acompañamento de proxectos en fases iniciais.
O traballo arredor dos procesos e da materialidade do cinema concrétase tamén no taller intensivo de iniciación ao cinema en 16 mm, desenvolvido en colaboración coa ECAM, e na reactivación de 'Carrete 36', iniciativa do colectivo artístico Ciclón que articula prácticas de creación, rexistro e autoedición a través do formato analóxico.
O conxunto complétase cun programa de actividades que activan zonas de encontro entre disciplinas e prácticas, consolidando un ecosistema no que proxeccións, procesos, formación e reflexión funcionan de maneira integrada.
As seccións competitivas articulan un dos núcleos centrais da programación, configurando un espazo de visibilización para obras que dialogan coa antropoloxía visual, o rexistro do real e as linguaxes audiovisuais contemporáneas.
A Sección Galicia reafírmase como un espazo privilexiado para observar as múltiples direccións do cinema galego actual. A selección desta edición debuxa un percorrido que atravesa prácticas de animación, ensaio audiovisual, cinema sensorial e propostas de forte vinculación co territorio.
Entre as obras programadas atópase 'El cuerpo de cristo', de Bea Lema, presentada como estrea en Galicia, unha peza que explora a experiencia da saúde mental e as tensións entre crenza, percepción e institución. Xunto a ela, 'Alboroque', de Sabrina Fernández Casas, propón unha lectura política e ecolóxica atravesada pola relación entre Galicia e Suíza, mentres que 'Furada Negra', de Berio Molina, constrúe unha aproximación poética ás covas como espazos de memoria, refuxio e imaxinario.
A sección complétase con 'A voz de todas as cousas', de Daniel Pérez Silva, retrato sensorial da cidade da Coruña a través da música e do ritmo urbano, e 'La historia todavía no conoce mi nombre', de Diana Toucedo, tamén estrea en Galicia, unha proposta que dialoga co territorio mexicano dende unha perspectiva simbólica, identitaria e política.
A Sección Internacional mantén o seu compromiso cun cinema sen restricións de xénero nin formato, cunha marcada orientación antropolóxica e unha atención especial ás prácticas máis innovadoras e arriscadas.
Nesta edición, a selección reúne obras procedentes de distintos contextos xeográficos e culturais que expanden as formas do relato e os dispositivos de rexistro do real. 'Rain Does Not Make Us Happy Anymore', de Yashasvi Juyal, sitúa a mirada nos Himalaias para explorar memoria, desaparición e territorio. Pola súa banda, 'Seen From Here, I Feel Like Belonging', de Emilia Auhagen-Kuoppamäki e Leon Emonds-Pool, constrúe unha reflexión sobre arquivo, ciencia e paisaxe ao longo de varias décadas.
A presenza de 'Percebes', de Laura Gonçalves e Alexandra Ramires, introduce o rexistro animado como forma de observación do territorio e das súas transformacións, mentres que 'The Inhabitants', de Maureen Fazendeiro, propón unha aproximación crítica ás dinámicas de exclusión, migración e conflito racial na Europa contemporánea.
A sección complétase con títulos como 'El día que tal', de Pablo Casanueva, ampliando un mapa de propostas que dialogan co cinema etnográfico dende estéticas e dispositivos diversos.