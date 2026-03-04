Mi cuenta

La XII Feria de Minerales abre este jueves sus puertas en Área Central

El evento se celebrará del 5 al 8 de marzo con más de 30 expositores internacionales y nuevas actividades abiertas al público general

Eladio Lois
Eladio Lois
04/03/2026 06:17
Expositores nacionales e internacionales participarán en la XII Feria de Minerales en Área Central
Expositores nacionales e internacionales participarán en la XII Feria de Minerales en Área Central
La XII Feria de Minerales de Santiago comenzará mañana, jueves 5 de marzo, en el Outlet Área Central, donde permanecerá hasta el domingo 8 en horario continuado de 10.00 a 21.00 horas. Durante cuatro días, el centro comercial compostelano volverá a transformarse en un espacio dedicado a la geología, el coleccionismo y la divulgación científica.

Más de treinta expositores procedentes de distintos países ocuparán las esquinas roja y azul del complejo, con una amplia variedad de minerales, fósiles, meteoritos, piezas decorativas y joyería especializada. Ámbar, amatistas, azabache o cuarzo serán solo algunos de los ejemplares que podrán verse —y adquirirse— a lo largo del fin de semana. 

Cartel del evento
Cartel del evento
Redacción

Talleres, charlas y mesa de intercambio

Esta edición incorpora como novedad actividades dirigidas al público general, más allá del programa habitual para centros escolares. El viernes, a las 18.30 horas, se celebrará un taller de bateo de oro con plazas limitadas y reserva previa.

El sábado, desde las 17.00 horas, habrá una mesa de intercambio abierta a particulares, seguida de una charla participativa sobre la extinción de los dinosaurios y un taller centrado en la limpieza de fósiles y minerales fluorescentes.

En paralelo, cerca de 600 estudiantes de toda Galicia visitarán la feria en las mañanas del jueves y del viernes para participar en talleres didácticos y actividades divulgativas.

Un viaje por la historia natural

Durante los cuatro días también habrá exposiciones y muestras procedentes de museos especializados, así como espacios pensados para acercar la mineralogía a públicos de todas las edades.

A las puertas de su inauguración, la feria vuelve a presentarse como una propuesta que combina conocimiento y atractivo visual, convirtiendo a Santiago en punto de encuentro para coleccionistas, familias y curiosos que quieran detenerse a observar la belleza —y la historia— que esconde cada piedra.

