Víctor Manuel: “Las canciones se vuelven a poner de moda porque las circunstancias repiten como la mala morcilla”

El cantautor asturiano inicia este sábado 7 de marzo su gira ‘Solo a solas conmigo’ en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela Artmusicagency

Tras siete años desde la publicación de su último trabajo, Víctor Manuel regresa a los escenarios con una nueva propuesta. El próximo sábado 7 de marzo, el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela será el escenario encargado de dar el pistoletazo de salida a su nueva gira, ‘Solo a solas conmigo’.

Arranca la gira en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela. ¿Qué significa elegir Santiago como punto de partida de una nueva etapa después de estos siete años?

Me gusta cantar en Santiago, siempre me ha ido muy bien y por algún sitio hay que empezar. No le he dado demasiadas vueltas. Vamos a ensayar allí un par de días antes de tocar y, a veces, los auditorios o teatros de determinadas ciudades facilitan un poco ese trabajo: uno puede ir a ensayar allí en el arranque de gira.

Desde ‘Casi nada está en su sitio’ (2018) no teníamos material nuevo. ¿En qué momento sintió que esas canciones que tenía guardadas ya no podían esperar más y necesitaban salir a la luz?

Siempre cuento que yo soy cantante porque escribo canciones, necesito contar cosas que me pasan a mi o que le pasan a los demás. Hice ‘Casi nada está en su sitio’; hice la gira de ‘La vida en canciones’, que fue muy larga; después hice una gira sinfónica, que también fue larga… Y acabada esa gira tenía la necesidad de escribir, por lo que me puse a ello. Automáticamente lo que hago en el momento en el que empiezo a escribir canciones es pensar en cuándo tengo que grabar y cuándo arranco una gira de nuevo para enseñar parte de ese material. Escribí un montón de canciones, he grabado 14 de ellas para este disco, y algunas las estrenaré en Santiago junto con el resto, que es lo que la gente quiere escuchar.

En el concierto convivirán canciones nuevas con himnos que forman parte de la memoria colectiva. ¿Cómo se equilibra en directo la necesidad de mirar hacia adelante sin dejar de honrar lo que el público espera escuchar?

No puedo prescindir de las canciones que conoce la gente y que está, en muchos casos, deseando escuchar. La mayor ovación que me daban en la gira de ‘La vida en canciones’ era cuando decía al comienzo del concierto que no iba a estrenar ninguna canción y me daban un aplauso enorme. La gente es muy injusta, yo se lo decía en ese momento, porque si no hubiese estrenado alguna vez ‘El abuelo Víctor’ o ‘Solo pienso en ti’ ya no estaría cantando. Todas las cosas tienen un comienzo, pero es mucho más árido escuchar una canción que no conoces, es algo que yo también he sentido en carne propia cuando he ido a ver a alguien cantar y no me cantaba esa canción que yo quería escuchar.

La nueva gira toma el relevo de proyectos muy celebrados como ‘Vivir para cantarlo’ o ‘50 años no es nada’. ¿Qué diferencia a ‘Solo a solas conmigo’ de esas giras?

‘Vivir para cantarlo’ era un experimento muy concreto. En él yo explicaba cada canción, como la había hecho, en qué circunstancias… Era largo, con casi 40 temas. Este es más convencional, con el grupo habitual de músicos, donde muestro parte de lo que he sabido hacer. No estoy cantando ni un 5% de las canciones que tengo escritas, pero organizar un concierto también es elegir lo que crees que va a funcionar bien. Yo sé que hay algunas que funcionan automáticamente, no me lo tengo ni que plantear. Ahora he incorporado algunas canciones de otra época muy pretérita porque yo no me muevo del sitio, pero las canciones se vuelven a poner de moda porque las circunstancias repiten como la mala morcilla. Cuando canto algo como ‘Cruzar los brazos’ es porque hay gente pidiendo que vuelva el servicio militar y contra esa demencia tengo que cantar algo que escribí a favor de la gente que prefería ir a la cárcel antes que hacer la mili.

Usted ha conectado con varias generaciones. ¿Qué le gustaría que un público joven, que quizá lo descubre ahora, encontrase en sus canciones hoy?

Cada generación tiene sus músicos y sus músicas y eso es inamovible, pero hay algo en muchas canciones: que son intergeneracionales. Hay canciones que, por circunstancias de cómo se escribieron o en qué momento afectan a gente muy diversa. Da igual que tenga 20 años, que tenga 80… Los afectos como la solidaridad, el amor al prójimo, la piedad… Son algo de lo que participa muchísima gente.

Para ese espectador que ha crecido con sus discos y que irá el sábado al Palacio de Congresos, ¿qué es lo que más le gustaría que se llevara a casa después de que se apaguen las luces?

Espero que se vayan a gusto, cantando alguna canción por lo bajini, quizá alguna de las más conocidas, y pensando que mereció la pena estar ahí un par de horas con un chaval un poco crecido, pero que siente y tiene la misma ilusión que cuando empezaba a cantar y tenía 20 años.