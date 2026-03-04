Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Última semana para descubrir en Santiago a las Moscoso, las mujeres que marcaron la Compostela medieval

El Consorcio de Santiago despide el 8 de marzo una exposición con paneles, bibliografía y documentos reproducidos

Eladio Lois
Eladio Lois
04/03/2026 06:59
La Casa do Cabido acoge hasta el 8 de marzo la exposición ‘As Moscoso. Mulleres con poder na Compostela baixomedieval’
La Casa do Cabido acoge hasta el 8 de marzo la exposición ‘As Moscoso. Mulleres con poder na Compostela baixomedieval’
Cedida
La exposición As Moscoso. Mulleres con poder na Compostela baixomedieval, organizada por el Consorcio de Santiago, afronta sus últimos días en la Casa do Cabido. La muestra podrá visitarse hasta el domingo 8 de marzo, con entrada gratuita, y propone un recorrido por el papel social, económico, político y cultural que desempeñaron las mujeres de la linaje nobiliario Moscoso en la Compostela bajomedieval.

La propuesta, comisariada por el historiador Miguel García-Fernández e ilustrada con obra original de Héitor Picallo, reúne paneles divulgativos, bibliografía especializada y reproducciones de documentación medieval procedente de distintos archivos gallegos y estatales. Entre los fondos reproducidos figuran piezas vinculadas al Arquivo da Catedral de Santiago de Compostela, el Arquivo Histórico Universitario de Santiago, el Arquivo Xeral de Simancas y el Arquivo Histórico da Nobreza. 

Mujeres con protagonismo histórico en la Compostela bajomedieval

La exposición pone el foco en la huella de estas mujeres en el patrimonio compostelano y gallego, y visibiliza figuras como Dona Teresa Sánchez de Moscoso, Dona Aldonza de Acevedo o Dona Xoana de Castro, destacando el papel público que desempeñaron en un período clave de la historia de la ciudad. El objetivo es recuperar la memoria de referentes femeninos con presencia destacada en la sociedad de su tiempo.

La muestra puede visitarse de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

