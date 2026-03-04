UCIN Galicia pide “un cambio urgente” en Ames y carga contra la gestión del Concello

El titular de UCIN Galicia, José Luis Calo, en la avenida Rosalía de Castro de O Milladoiro Cedida

UCIN Galicia ha reclamado un “cambio urgente” en el Concello de Ames y ha elevado el tono contra el actual gobierno municipal, al que acusa de “ineptitud” y de imponer un “castigo fiscal” a los vecinos. El coordinador autonómico de la formación, José Luis Calo, sostiene que el municipio se ha convertido “en un referente de chapuzas, improvisación y desprecio al malestar vecinal”.

Entre los principales reproches, UCIN sitúa la obra de “humanización” de O Milladoiro, que —según recuerda la formación— se presentó como la mayor inversión reciente en la localidad. Calo afirma que el proyecto “ha terminado siendo un ejemplo paradigmático de mala planificación y peor ejecución”, y lo enmarca en lo que define como “la tríada de los grandes fracasos” del actual gobierno, junto al Centro Multifuncional y la reurbanización del PM5-03.

La formación también cuestiona la reforma de la avenida Rosalía de Castro, al considerar que no ha resuelto los problemas de tráfico ni ha mejorado la conexión entre las dos partes del núcleo urbano. “La permeabilidad sigue siendo la misma o incluso peor. La barrera central continúa, aunque más baja; se han reducido carriles, eliminado sentidos de circulación y complicado la fluidez del tráfico”, sostiene Calo.

UCIN añade que la situación genera “más embudos, menos movilidad” y advierte de dificultades añadidas para vehículos de emergencias, además de señalar que no se ejecutaron las glorietas previstas inicialmente entre Figueiras y Curuxa, y entre Castelao y Madalena, contempladas —según su versión— en el Plan de Movilidad Urbana.

Petición de moción de censura

En este contexto, UCIN pide a los grupos de la oposición, PP y BNG, que impulsen una moción de censura. “Si consideran que el actual alcalde no está a la altura, existe una herramienta democrática para cambiar la situación. Les pedimos que se pongan de acuerdo, elijan un candidato y abran una nueva etapa política en Ames”, afirma el coordinador autonómico José Luis Calo.

La formación acompaña el llamamiento con una advertencia: “Si dentro de un mes todo sigue igual, habrán perdido todos: el gobierno y la oposición. Y, sobre todo, habrá perdido Ames”.

El ICIO y la denuncia de una “subida encubierta”

UCIN también pone el foco en la modificación de la ordenanza del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), aprobada en el pleno del 26 de febrero. Según la formación, el gobierno local no elevó el tipo impositivo del 2,5%, pero incrementó “en torno a un 200%” el valor de los módulos que determinan la base imponible, lo que —afirma— supondrá un aumento estimado del 37% en la recaudación.

Para UCIN, se trata de “una subida encubierta” que “terminará trasladándose directamente al precio final de la vivienda”, además de desincentivar la construcción y agravar el acceso a la vivienda. “Ames no merece un gobierno que actúe de espaldas a sus vecinos. Merece planificación, transparencia y responsabilidad. Lo que estamos viendo es exactamente lo contrario”, sostiene Calo, al tiempo que la formación asegura que seguirá fiscalizando la acción del gobierno local y no descarta nuevas iniciativas si no hay cambios “reales e inmediatos”.