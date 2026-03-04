Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago celebra el 8M con una campaña alrededor de Begoña Caamaño

La alcaldesa presentó el programa 'Tecer Redes, escribir o futuro', que incluye talleres, un mural colectivo y una red simbólica en distintos espacios de la ciudad

Agencias
04/03/2026 06:08
La campaña se desarrollará entre el 5 y el 24 de marzo en centros socioculturales y culminará con la entrega de los premios 'Mulleres de Compostela'
La campaña se desarrollará entre el 5 y el 24 de marzo en centros socioculturales y culminará con la entrega de los premios 'Mulleres de Compostela'
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha presentado la campaña municipal con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que contará con actividades alrededor de la figura de Begoña Caamaño, la compostelana homenajeada en el Día das Letras Galegas. Así, habrá talleres, diálogos con perspectiva feminista y una red comunitaria.

Tal y como ha destacado la mandataria local, la edición de este año lleva por lema 'Tecer Redes, escribir o futuro', y se configura como un proceso "participativo" que traslada la idea de que "escribir es acreditar la palabra como manera de construir el futuro".

En primer lugar, Sanmartín ha avanzado que este viernes, 6 de marzo, se realizará la lectura de la declaración institucional, aprobada por todos los grupos que forman la corporación municipal, a las 11.30 horas en el Pazo de Raxoi y se entregarán los galardones del Premio Xohana Torres.

O acto institucional do 8M terá lugar no Teatro Principal e require solicitude previa de butaca

O Concello de Santiago entrega o 9 de marzo os premios ‘Mulleres de Compostela 2026’

Más información

Con respecto al programa de la campaña, la mandataria local ha indicado que está compuesto por tres actividades: el taller creativo 'Reescribir o futuro: mitos e outras voces', el encuentro de diálogo feminista y creación de un mural colectivo 'Encontros que pintan o futuro' y la red comunitaria 'Fiando sororidade'.

De forma detallada, las personas participantes en el taller podrán revisitar mitos, cuentos y relatos culturales tradicionales desde una perspectiva feminista, inspirándose en la obra literaria de Begoña Caamaño.

Serán impartidos por Ánxela Lema e Sara Villar en dos turnos: el primero los martes 10, 17 y 24 de marzo de 18.00 a 2000 horas en el Centro Sociocultural Maruxa e Coralia; y la segunda los martes 7, 14 y 21 de abril de 17.30 a 19.30 en el Centro sociocultural del Ensanche. Las plazas son limitadas y hay que inscribirse en el formulario online.

Un mural y una red gigante

Por otra parte, 'Encontros que pintan o futuro', se articulará un encuentro y diálogo colectivo sobre la figura y pensamiento de Begoña Caamaño, y la creación artística de un mural colaborativo. El encuentro será dinamizado por María Rúa, y tendrá lugar el 12 de marzo de 18.00 a 20.00 horas en la Casa Xohana Torres.

Os proxectos inclúen o apoio ao congreso da Unión Nacional de Mulleres Saharauís e a rehabilitación da sala da memoria da muller saharauí no Museo da Resistencia

O Concello impulsa dous proxectos en apoio ás mulleres saharauís no marco do 8-M

Más información

Durante la sesión, se reunirán ideas y palabras que formarán la pintura colectiva, con un diseño realizado por la ilustradora Irene Sanjuán que posteriormente guiará la actividad. Para participar también hay que inscribirse de forma online.

Finalmente, 'Fiando sororidade' invita a construir de forma colectiva una red simbólica a través de la palabra y del tejido. Los participantes que asistan podrán escribir en trozos de tela mensajes, frases o palabras vinculadas al feminismo. Todos los pedazos de tela formarán una red que será expuesta en el parque de Begoña Caamaño.

Dicha actividad se desarrollará del 5 al 12 de marzo en los centros socioculturales de Conxo, As Fontiñas, Maruxa e Coralia y Laraño; y del 13 al 19 de marzo en los de Santa Marta, O Castiñeiriño, Vite y Lavacolla.

Finalmente, se celebrará la gala de entrega de los premios 'Mulleres de Compostela' el lunes 9 a las 19.00 horas en el Teatro Principal, en la que serán reconocidas ocho mujeres. Para asistir se deberá solicitar butaca butaca enviando un correo a protocolo@santiagodecompostela.gal.

Imaxe de arquivo duncha manifestación realizada en Santiago con motivo do 8M

Unanimidade do pleno no apoio institucional ao 8M e á igualdade como eixo municipal

Más información

Dificultades políticas

Durante su intervención, Sanmartín, que es la primera mujer en presidir la alcaldía de la capital gallega, ha sido preguntada sobre las dificultades que enfrentan las mujeres en la política. Al respecto, la mandataria ha asegurado que es una "anomalía histórica" que no hubiese una mujer al frente del Gobierno municipal antes de 2023.

"Una ciudad que es la capital del país, una ciudad tan diversa como Santiago de Compostela, un Ayuntamiento como el nuestro, es verdaderamente difícil no pensar que antes del año 2023 no llegase una mujer a la alcaldía", ha remarcado.

En este sentido, ha apuntado que tiene bastante que ver con las "dificultades" que hay para en el ámbito político tener una dedicación que se exige al 100% "sin posibilidad ninguna de conciliación ni de tener unos horarios mínimamente humanos". "Creo que ese es el gran reto", ha enfatizado.

"Conseguimos llegar al ámbito judicial, político, pero hay una cosa en la que no conseguimos avanzar y es en los horarios, que son prohibitivos para la inmensa mayoría de mujeres de este país", ha indicado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

O Centro Galego de Arte Contemporáneo abre do 4 ao 12 de marzo o prazo de inscrición para participar na actividade deste mes

O CGAC celebra unha nova edición dos obradoiros infantís MIES É+ sobre arquitectura contemporánea
Adriana Quesada
imagen archivo entorno rural

A USC coordina unha rede estatal para analizar os efectos da 'España baleira(da)'
Redacción
La Casa do Cabido acoge hasta el 8 de marzo la exposición ‘As Moscoso. Mulleres con poder na Compostela baixomedieval’

Última semana para descubrir en Santiago a las Moscoso, las mujeres que marcaron la Compostela medieval
Eladio González Lois
Casa consistorial de O Pino

O Pino adelanta el 8M al viernes 6 con un punto informativo contra la violencia machista
Eladio González Lois