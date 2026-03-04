O Pino adelanta el 8M al viernes 6 con un punto informativo contra la violencia machista

Casa consistorial de O Pino Archivo

El Concello de O Pino presentó este martes la programación oficial con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, con un calendario que combina actos institucionales y actividades educativas a lo largo de todo el mes de marzo. El objetivo, según la planificación municipal, es promover la igualdad, reforzar la prevención de la violencia de género y fomentar valores de respeto y coeducación, con especial atención a la población más joven.

Al coincidir el 8M en domingo, el Concello concentrará los principales actos institucionales el viernes 6 de marzo, jornada que servirá como punto de partida de una campaña que se extenderá por el municipio con cartelería y folletos informativos en edificios públicos, centros educativos y establecimientos comerciales.

Programación educativa y acciones de sensibilización

Uno de los ejes del día 6 será la instalación de un Espazo Informativo e Preventivo en la entrada del centro educativo, operativo de 09.00 a 12.00 horas y atendido por personal especializado. El espacio funcionará como punto de referencia para ofrecer información sobre derechos de las mujeres y recursos disponibles, ayudar a identificar señales de alerta vinculadas a la violencia machista y prestar atención confidencial, respetuosa y no invasiva.

La programación incluye también una línea de trabajo coeducativo en las aulas durante todo marzo, adaptada a cada etapa. En Infantil, el Concello plantea actividades a través del juego y los cuentacuentos, además de propuestas colectivas como un mural con el lema Todas e todos somos iguais o el obradoiro Camiñando cara á igualdade, con huellas de colores que se colgarán en el árbol de la Casa da Cultura.

En Primaria, las actividades se orientan al reconocimiento de desigualdades, la identificación de estereotipos de género y la promoción del buen trato entre iguales, con dinámicas participativas y el visionado de piezas audiovisuales seguidas de diálogo guiado. Para el alumnado de la ESO, el Concello prevé acciones centradas en la prevención de la violencia en redes, el control digital, la desmontaje de mitos del amor romántico y la promoción de masculinidades positivas mediante talleres y espacios de conversación.

Dentro de la programación del viernes 6, a las 13.00 horas, está prevista la representación de Travesía Unicornio, de Teatro Ghazafellos, una adaptación teatral basada en el libro de María Canosa, con un enfoque orientado a romper roles tradicionales de género y promover la libre elección de intereses.