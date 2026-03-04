La candidata Rosa Crujeiras propone a un miembro de la directiva de Sumar Galicia como gerente de la USC

La matemática y candidata a rectora en 2026, Rosa Crujeiras Santi Alvite

La candidata a rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Rosa Crujeiras, ha presentado este miércoles a las personas que propondrá para ocupar la gerencia y la secretaría general de la institución en caso de resultar elegida en las votaciones previstas para el próximo miércoles.

Crujeiras ha anunciado que propondrá como gerente de la USC a Juan Díaz Villoslada, actual miembro de la directiva de Sumar Galicia, de quien ha destacado su “dilatada trayectoria en la gestión pública” y su experiencia previa como gerente de la Universidade da Coruña (UDC) entre 2012 y 2016.

Licenciado en Derecho por la USC, Villoslada es funcionario de la Xunta y del Ayuntamiento de A Coruña y cuenta con un perfil especializado en recursos humanos, gestión presupuestaria y planificación. Además, fue diputado en el Parlamento de Galicia, formó parte de la lista de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en las elecciones municipales y actualmente integra la dirección de Sumar Galicia.

Según ha explicado la candidata en un comunicado, Villoslada estaría acompañado en la estructura de gestión por Emilio Martínez Rivas, técnico de gestión de la USC y antiguo alto cargo en la Xunta y en distintas administraciones locales y académicas. Su papel sería colaborar de forma transitoria en la implantación de un nuevo modelo de gerencia, aportando su “profundo conocimiento” de la institución.

Secretaría general

En paralelo, Crujeiras ha propuesto a la profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la USC, Alicia Villalba Sánchez, para ocupar la secretaría general de la universidad. Villalba es doctora cum laude y ha participado en distintos proyectos de investigación europeos relacionados con el ámbito del derecho laboral y la igualdad.

Según la candidata, la secretaría general constituye un órgano “clave para el funcionamiento y la gobernanza” de la institución, por lo que considera que su perfil académico y su experiencia investigadora la convierten en una opción adecuada para el puesto.

Crujeiras ha señalado que el equipo que plantea para la gerencia tendrá como principales retos afrontar el relevo generacional del personal de la universidad y avanzar en la simplificación administrativa. Finalmente, ha agradecido la disposición de los integrantes de su propuesta para formar parte de un proyecto con el que pretende conformar un equipo “sólido, experimentado y con conocimiento” para afrontar los desafíos futuros de la USC.