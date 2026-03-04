La candidata a rectora Maite Flores propone al coordinador del Concello de Santiago como gerente de la USC

Maite Flores, candidata a rectora de la USC Cedida

La catedrática de Óptica y candidata a la rectoría de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Maite Flores, ha anunciado que, si resulta elegida en las elecciones del próximo miércoles, propondrá al Consello Social el nombramiento del actual coordinador del Concello de Santiago, Xosé Antón Freire Ramos, como nuevo gerente de la institución académica.

La propuesta, según explicó la propia candidata, responde a la búsqueda de un perfil que combine experiencia en la administración universitaria y conocimiento del funcionamiento institucional, junto con una visión externa de la gestión pública.

Consultado al respecto, Xosé Antón Freire ha señalado que la posibilidad de asumir este puesto supondría un “reto ilusionante”, y ha defendido un modelo de gestión basado en “la profesionalidad de la estructura” y en “la ambición de modernizar la administración”, contando con la implicación del personal. En este sentido, ha apuntado que el objetivo sería contribuir a que la USC se consolide como “un referente” entre las universidades públicas del Estado y también como un modelo para las administraciones gallegas.

Freire también ha recordado que la figura del gerente no forma parte del equipo que se somete a votación en las elecciones universitarias, ya que su designación requiere un pronunciamiento previo del Consello Social. De este modo, ha subrayado el carácter técnico de este cargo, desvinculado de la estructura política que concurre a los comicios.

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación (Psicología) por la USC, Freire cuenta además con un diploma de Estudios Avanzados en Psicología Social, un máster en Psicología General Sanitaria y un diploma de Personal Directivo Profesional. Su trayectoria incluye diversos puestos de responsabilidad dentro de la propia universidad, donde ejerció como vicegerente del Campus de Lugo y del área económica entre 2007 y 2010, vicegerente de Economía e Infraestructuras entre 2018 y 2022 y director del área de Gestión de la Investigación entre 2022 y 2023.

Desde ese mismo año ocupa un puesto directivo en el Concello de Santiago, vinculado a la coordinación y modernización de la administración local. En relación con esta etapa, Freire ha destacado que el Ayuntamiento se encuentra inmerso en un proceso de modernización administrativa y mejora de los procedimientos de trabajo, una tarea a la que afirma seguir dedicado.

Refuerzo de la estructura gerencial

La candidata a rectora también ha anunciado que, en caso de acceder al cargo, se incorporará a la estructura gerencial el trabajador de la USC José Ramón Basante Barbazán, quien desde abril del pasado año ocupa el puesto de jefe del Servicio de Presupuestación y Planificación dentro del área de Gestión Económica.

Basante cuenta con un grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, una Diplomatura en Relaciones Laborales y formación como técnico especialista en informática de gestión.

Sobre ambos perfiles, Maite Flores ha destacado su experiencia y compromiso con la institución. “Yo siempre dije que, para mí, el perfil ideal para ocupar la gerencia era una persona con una visión externa, pero con un profundo conocimiento de la casa y pienso que no hay mejor perfil que el de Xosé Antón para cumplir ambas cualidades”, ha afirmado la candidata, quien también ha agradecido a ambos profesionales “el gesto valiente de dar un paso al frente en este momento, demostrando su compromiso con la USC y la confianza en que es posible un cambio para imprimirle aires nuevos”.