La Bonoloto deja 193.000 euros en Milladoiro

El despacho receptor 30.790 de O Milladoiro (Ames) donde se validó el boleto premiado con más de 193.000 euros Archivo

El sorteo de La Bonoloto celebrado este miércoles, 4 de marzo, dejó un premio destacado en el área de Santiago de Compostela. Un boleto de segunda categoría —cinco aciertos más el número complementario— fue validado en el despacho receptor 30.790, situado en la calle Rosalía de Castro, 38, en O Milladoiro (Ames).

Según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado, el boleto premiado se lleva 193.305 euros, al tratarse del único acertante de esta categoría en el sorteo.

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 16, 19, 22, 25, 29 y 47, con el 41 como número complementario y el 0 como reintegro.

Un premio que vuelve a caer en Ames

El punto de venta donde se selló el boleto premiado ya ha repartido premios en otras ocasiones. Entre ellos figuran un premio de 14 aciertos de La Quiniela en 2025, un primer premio de Lotería Nacional del sorteo del jueves en febrero de 2025 y otro premio de segunda categoría de La Bonoloto en 2021, además de otros galardones en distintos juegos gestionados por Loterías y Apuestas del Estado.

El despacho 30.790 vuelve así a repartir fortuna en el municipio de Ames, donde ya acumula un buen historial de premios entre sus vecinos.