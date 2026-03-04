Mi cuenta

Santiago de Compostela

Este colegio compostelano es el tercer mejor centro educativo de España

El Colexio M. Peleteiro vuelve a colarse en el podio de la clasificación elaborada por El Mundo: tercero a nivel nacional y empatado en puntos con los dos primeros

Eladio Lois
Eladio Lois
04/03/2026 14:52
Vista aérea del Colegio Manuel Peleteiro de Santiago
Vista aérea del Colegio Manuel Peleteiro de Santiago
Archivo
El Colexio M. Peleteiro, con sede en Santiago de Compostela, vuelve a figurar entre los mejores centros educativos de España según el ranking anual del diario El Mundo, que este miércoles lo sitúa en tercera posición, con la misma puntuación que los dos primeros clasificados, ambos madrileños.

El director del colegio, Luis Peleteiro Ramos, valora el resultado como un impulso para el centro: “Este reconocimiento es un estímulo para seguir alcanzando nuevas metas de excelencia. Supone una gran satisfacción para todos los que formamos parte de este Colegio, profesores, personal, alumnos y familias; pero también afianza nuestro compromiso con una enseñanza integral y de calidad. Sin duda, es un éxito colectivo”.

Un ranking “exhaustivo” y 97 puntos sobre 100

La clasificación evalúa más de mil colegios privados y concertados y puntúa a los centros a través de 28 criterios, con apartados vinculados al modelo educativo, la oferta formativa y los medios materiales. En esta edición, el Colexio M. Peleteiro alcanza 97 puntos sobre 100, con 38 en el grupo A (Modelo de enseñanza), 33 en el grupo B (Oferta educativa) y 26 en el grupo C (Medios materiales).

Resultados, programas y proyección internacional

El centro destaca que el ranking vuelve a subrayar sus resultados académicos, con datos como que en la promoción 2024/2025 “de 127 alumnos, el 22,8% alcanzó la calificación de 8,5 o más en la fase general de la PAU”, además de premios en olimpiadas científicas y galardones extraordinarios en ESO y Bachillerato. En el apartado de programas, señala iniciativas como el Plan de Bienestar Digital, Tutoría Entre Iguales, el Programa de Bienestar del Alumno, Regulación Emocional y Safety.net, así como su registro como centro UCAS y los resultados de acreditación de inglés, con más de 60 alumnos en C1 de Cambridge y 32 con C2.

