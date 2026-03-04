El Grecas actuará en la Sala Capitol el 6 de marzo

El Grecas actuará el 6 de marzo en la Sala Capitol de Santiago, a partir de las 20.30 horas Cedida

Santiago de Compostela suma una nueva cita a su agenda musical de marzo con la llegada del Grecas, que actuará este jueves 6 de marzo en la Sala Capitol. El concierto comenzará a las 20.30 horas y servirá como presentación en directo de su trabajo más reciente, dentro de un formato intenso y de alta carga emocional.

El repertorio se plantea como una mezcla de realidad y ritmo, con letras directas y un enfoque que busca conectar con el público desde lo cotidiano y lo personal. La actuación se anuncia, además, como una oportunidad para comprobar de cerca la presencia escénica del artista, uno de los nombres que ha ido ganando espacio en el panorama urbano español.