La USC estudia las aguas curativas del balneario de Brión

Áreas termales de un balneario gallego, en imagen de archivo utilizada por la Asociación Cedida

El balneario de Compostela, situado en el municipio de Brión, acoge este 6 y 7 de marzo unas jornadas formativas centradas en los beneficios de la balneoterapia para tratar dolencias respiratorias y dermatológicas, así como la depresión. La actividad se enmarca en la Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia, financiada por Turismo de Galicia, con la que se forma a futuros médicos de la comunidad en la cura termal.

En el apartado dedicado a patología respiratoria, los responsables médicos del balneario subrayan que “as augas mineromedicinais contribúen a diminuír a inflamación das mucosas, eliminan a mucosidade e aumentan a capacidade pulmonar; polo que resultan de interese para curar a farinxite, a larinxite, a sinusite e as afonías, entre outras doenzas do aparato respiratorio como a EPOC ou a asma”. En función de la vía a tratar, señalan que se recurre a inhalaciones, fisioterapia en el agua o incluso a la aplicación de parafangos.

En el caso de las dolencias dermatológicas, el balneario emplea peloides termales —mezcla de la parte activa del agua mineromedicinal con arcilla—, una técnica que se aplica especialmente en procesos como la psoriasis y la dermatitis atópica seborreica, en los que la piel se muestra inflamada y reactiva. Los médicos del centro apuntan que los resultados pueden apreciarse ya en el primer mes: “Desaparece o prurito, as lesións van mellorando e aparece a pel sa na maior parte do corpo. Chegan a desaparecer máis do 80% das lesións”. Según estos profesionales, para mantener efectos a largo plazo se precisan “dous ou tres ciclos de 21 días” en días alternos y con una semana de descanso, en referencia al recambio celular de la piel.

Un proyecto piloto sobre depresión con la USC y centros de salud

Las jornadas también abordarán los efectos terapéuticos de las aguas termales en la depresión a partir de un estudio impulsado por el balneario en colaboración con la Facultade de Psicoloxía de la Universidade de Santiago y los centros de salud de Brión y Bertamiráns. El proyecto piloto se realizó con una selección de pacientes con depresión moderada o severa que no tomaban medicación. Los médicos del balneario explican que, al someterse a un tratamiento con agua a 40 ºC, el organismo libera una sustancia que contribuye a disminuir la temperatura corporal, con efectos positivos, y añaden: “Os resultados indícannos que mellora tanto o sono como a sensación anímica”.