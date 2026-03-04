Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Chafarís visibiliza o labor de Down Compostela na campaña '12 Comercios, 12 Sensibilidades'

A iniciativa municipal promove durante marzo actividades conxuntas na tenda de xogos e dará difusión ao proxecto 'En Xogo', no que participan máis de medio cento de persoas coa síndrome de Down

Redacción
04/03/2026 16:49
A concelleira María Rozas presentou a colaboración entre a xoguetería Chafarís e a Fundación Down Compostela, que incluirá un punto informativo, visitas formativas e unha xornada especial de xogo ao longo do mes
A concelleira María Rozas presentou a colaboración entre a xoguetería Chafarís e a Fundación Down Compostela, que incluirá un punto informativo, visitas formativas e unha xornada especial de xogo
Concello de Santiago
A campaña “12 Comercios, 12 Sensibilidades” chega en marzo á tenda de xogos Chafarís, que dedicará o mes a darlle visibilidade ao traballo da Fundación Down Compostela. A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, presentou hoxe as actividades, acompañada por Cristina Neira, xerente da xoguetería; e Juan Martínez, presidente de Down Compostela.

María Rozas puxo en valor esta colaboración “que reivindica a inclusión e que vai mostrar que o xogo é unha valiosa ferramenta para educar na diversidade”. Nese sentido, a concelleira explicou que Chafarís é unha tenda especializada en xogos de mesa. A tenenta de alcaldesa tamén loubou o traballo que desenvolve a Fundación Down Compostela, “acompañando ás persoas con síndrome de Down desde o seu nacemento ata a súa vida adulta, e tamén ás súas familias”.

Pola súa banda, Cristina Neira explicou que “Chafarís é un lugar para encontrarse e compartir, e para reivindicar o xogo como espazo para a inclusión, onde desaparecen as etiquetas e todos os nenos e nenas son iguais, e por iso tivemos claro que a nosa colaboración nesta campaña tiña que ser con Down Compostela”. 

Na mesma liña, o presidente da Fundación agradeceu a iniciativa, que permitirá difundir o proxecto “En Xogo” impulsado por Down Compostela durante a pandemia  en colaboración con Chafarís para utilizar o xogo como elemento de aprendizaxe, adaptado ás persoas con Síndrome de Down. Juan Martínez salientou que no programa participan máis de medio cento de persoas co síndrome de Down, e téñense adaptado xa 15 xogos para as súas necesidades. 

Actividades do mes

Ao longo do mes, Chafarís terá instalado un punto informativo para darlle visibilidade ao traballo da Fundación Down Compostela, así como un escaparate temático dedicado á entidade.

O 11 de marzo está prevista unha visita á tenda do alumnado de Down Compostela que está a participar nun curso de comercio e no día 26 haberá unha “xornada xogona” en Chafarís, no que as usuarias da Fundación Down Compostela poderán coñecer os produtos da tenda. A colaboración tamén prevé un sorteo dun vale de 50 euros para gastar no establecemento, entre todas as persoas que se acheguen a coñecer a colaboración.

