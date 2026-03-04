Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Casi 1.000 afiliaciones en tecnología: Ames se consolida como uno de los motores del sector en Galicia

El Mapa del Empleo Tecnológico de España sitúa al municipio por encima de Galicia, A Coruña y el conjunto estatal

Eladio Lois
Eladio Lois
04/03/2026 17:10
Participantes en InnovAmes 2026, la jornada celebrada el 20 de febrero dentro de la estrategia municipal de innovación
Participantes en InnovAmes 2026, la jornada celebrada el 20 de febrero dentro de la estrategia municipal de innovación
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Ames cerró 2025 con 991 afiliaciones vinculadas al empleo tecnológico, una cifra que, de acuerdo con el Mapa del Empleo Tecnológico de España elaborado por la Fundación Cotec, supone en torno a uno de cada diez empleos del municipio. En comparación, la misma fuente sitúa a Galicia en el 5,8%, a la provincia de A Coruña en el 5,1% y a Santiago de Compostela alrededor del 7%, lo que coloca a Ames por encima de esas referencias.

Dentro de ese cómputo, el Concello detalla que 134 afiliaciones corresponden a cinematografía y actividades de vídeo, incluidas en el perímetro que el mapa utiliza para medir el empleo tecnológico.

El Concello enmarca el dato en una tendencia al alza desde 2019, con un incremento de casi dos puntos en el peso del empleo tecnológico sobre el total municipal y un balance de 318 empleos más en seis años. En este apartado, la información municipal incorpora dos recuentos distintos para 2025: por un lado, sitúa el cierre del año en 991 afiliaciones; por otro, al describir la evolución 2019-2025, ofrece como dato final 924 (frente a 606 en 2019). Al no aportarse una explicación metodológica sobre esa diferencia (por ejemplo, distintos cortes temporales o categorías), ambas cifras se recogen tal y como aparecen en la información facilitada.

El alcalde de Ames, Blas García, vincula el avance a un tejido empresarial innovador y a políticas locales de apoyo a la innovación. En ese marco, el Concello cita como ejemplos el espacio colaborativo A Proa (en marcha desde 2021), la jornada InnovAmes —que celebró su sexta edición el 20 de febrero— y el programa Ames AV LAB, impulsado junto a la Deputación da Coruña entre 2023 y 2024 para acelerar proyectos audiovisuales y fomentar talento emergente.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La matemática y candidata a rectora en 2026, Rosa Crujeiras

La candidata Rosa Crujeiras propone a un miembro de la directiva de Sumar Galicia como gerente de la USC
Redacción
Maite Flores, candidata a rectora de la USC

La candidata a rectora Maite Flores propone al coordinador del Concello de Santiago como gerente de la USC
Redacción
Participantes en InnovAmes 2026, la jornada celebrada el 20 de febrero dentro de la estrategia municipal de innovación

Casi 1.000 afiliaciones en tecnología: Ames se consolida como uno de los motores del sector en Galicia
Eladio González Lois
La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa

O PSOE alerta dun “preocupante freazo” na construción de vivenda en Santiago
Redacción