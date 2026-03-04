Casi 1.000 afiliaciones en tecnología: Ames se consolida como uno de los motores del sector en Galicia

Participantes en InnovAmes 2026, la jornada celebrada el 20 de febrero dentro de la estrategia municipal de innovación Cedida

Ames cerró 2025 con 991 afiliaciones vinculadas al empleo tecnológico, una cifra que, de acuerdo con el Mapa del Empleo Tecnológico de España elaborado por la Fundación Cotec, supone en torno a uno de cada diez empleos del municipio. En comparación, la misma fuente sitúa a Galicia en el 5,8%, a la provincia de A Coruña en el 5,1% y a Santiago de Compostela alrededor del 7%, lo que coloca a Ames por encima de esas referencias.

Dentro de ese cómputo, el Concello detalla que 134 afiliaciones corresponden a cinematografía y actividades de vídeo, incluidas en el perímetro que el mapa utiliza para medir el empleo tecnológico.

El Concello enmarca el dato en una tendencia al alza desde 2019, con un incremento de casi dos puntos en el peso del empleo tecnológico sobre el total municipal y un balance de 318 empleos más en seis años. En este apartado, la información municipal incorpora dos recuentos distintos para 2025: por un lado, sitúa el cierre del año en 991 afiliaciones; por otro, al describir la evolución 2019-2025, ofrece como dato final 924 (frente a 606 en 2019). Al no aportarse una explicación metodológica sobre esa diferencia (por ejemplo, distintos cortes temporales o categorías), ambas cifras se recogen tal y como aparecen en la información facilitada.

El alcalde de Ames, Blas García, vincula el avance a un tejido empresarial innovador y a políticas locales de apoyo a la innovación. En ese marco, el Concello cita como ejemplos el espacio colaborativo A Proa (en marcha desde 2021), la jornada InnovAmes —que celebró su sexta edición el 20 de febrero— y el programa Ames AV LAB, impulsado junto a la Deputación da Coruña entre 2023 y 2024 para acelerar proyectos audiovisuales y fomentar talento emergente.