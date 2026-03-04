Mi cuenta

Antonio López expresa su malestar por la dinámica de las elecciones a rectora de la USC

El actual rector se mostró "sorprendido" por el clima de gobierno y oposición en la campaña y confía en que, tras la votación, la comunidad universitaria vuelva a trabajar unida

Agencias
04/03/2026 16:48
El rector de la USC, Antonio López, en rueda de prensa, a 6 de noviembre de 2025
Antonio López asegura que participará en el proceso electoral "como un universitario más"
USC - Archivo
El actual rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, se ha mostrado "sorprendido" con la dinámica en la que se están desarrollando las elecciones a rectora, señalando que existen aspectos del proceso que "no le gustan mucho" ni a él ni a parte de la comunidad universitaria.

En declaraciones a los medios este miércoles en Santiago, López se ha referido a una "dinámica clara de gobierno/oposición" que no era habitual anteriormente. "Ojalá que esto se quede en una situación que se vive dentro de un período de campaña electoral", ha señalado.

Rosa Crujeiras y Maite Flores, candidatas que competirán en la segunda vuelta en la USC

Rosa Crujeiras y Maite Flores se disputarán el Rectorado de la USC en la segunda vuelta

"Yo siempre presumí de que en la universidad teníamos una forma de hacer en la que competíamos, había rivalidades, votabas y al día siguiente todos estábamos sumando para trabajar a favor de la universidad", ha aseverado.

Pese a ello, ha expresado su confianza en que, una vez finalizada la votación del próximo miércoles, "las aguas vuelvan a su cauce". Con todo, ha recordado que la decisión recaerá en la comunidad universitaria y que él participará en el proceso "como un universitario más".

