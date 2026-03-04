Mi cuenta

Alerta por calima en Compostela: la calidad del aire baja a "regular" y "mala"

MeteoGalicia avisa de un repunte de partículas en suspensión, con Vigo como otro de los puntos más afectados

Eladio Lois
Eladio Lois
04/03/2026 14:15
Multitud de turistas en la Zona Vieja. Foto de Eladio Lois
Multitud de turistas en la Zona Vieja. Foto de Eladio Lois
La llegada de una masa de aire africano a Galicia ha provocado este miércoles una bajada de la calidad del aire a nivel “regular” e incluso "mala" en varios puntos de la comunidad, con Santiago de Compostela y Vigo como las zonas donde, por el momento, más se nota el incremento de partículas en suspensión (PM), según los datos de MeteoGalicia.

La previsión meteorológica para Santiago apunta, además, a un escenario de alternancia de nubes y claros con precipitación intermitente en los próximos días. En su comentario para la capital gallega, MeteoGalicia indica que podrán alternarse periodos de cielo poco nuboso con otros ocasionalmente más cubiertos, y que habrá periodos con chubascos, aunque las temperaturas se mantendrán en valores habituales para esta época.

Más lluvia a partir del jueves

En el corto plazo, MeteoGalicia sitúa para este miércoles 4 una probabilidad baja de precipitación en Santiago, mientras que el jueves 5 el pronóstico eleva claramente el riesgo de lluvia. Para el viernes 6 y el sábado 7 se mantiene un escenario de inestabilidad, con chubascos y un descenso de la amplitud térmica, con máximas en torno a los 13–15 grados y mínimas que rondan los 5–7 grados.

En paralelo, MeteoGalicia también notifica una bajada de la calidad del aire en otros puntos de Galicia, con avisos en áreas del sur de Lugo y del noroeste de Ourense, dentro de un episodio de calima que puede seguir influyendo en los niveles de partículas en los próximos días.

