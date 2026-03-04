Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A USC coordina unha rede estatal para analizar os efectos da 'España baleira(da)'

O proxecto DESP-OB, liderado por Rubén C. Lois, impulsará un observatorio sobre despoboamento e elaborará recomendacións para mellorar as políticas públicas fronte ao reto demográfico

Redacción
04/03/2026 07:11
imagen archivo entorno rural
A rede DESP-OB, integrada por once centros de investigación e seleccionada polo Ministerio de Ciencia e a Axencia Estatal de Investigación, está coordinada pola Universidade de Santiago de Compostela
USC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A perda de poboación é un dos fenómenos máis relevantes da actualidade galega e española, e a denominada “España baleira(da)” implica alteracións nas estruturas demográficas, dende o abandono do rural ata a entrada de xente nova neses espazos. Coa intención de darlle resposta dende unha cooperación interdisciplinar nace a rede estatal DESP-OB, que analiza os efectos territoriais, sociais e económicos do reto demográfico.

A iniciativa está coordinada dende a USC por Rubén C. Lois, director do Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA). "Existía a necesidade dunha proposta de investigación que unificase as especializacións en economía, xeografía e comunicación”, manifesta.

Entre os principais obxectivos do proxecto destaca a creación dun observatorio sobre o despoboamento, concibido como un espazo de recompilación e análise de datos de moi diversa procedencia. “Queremos contar con entrevistas e arquivos que recollan a voz da xente que vive no rural”, explica Lois.

DESP-OB aspira a xerar coñecemento útil para a toma de decisións públicas no marco do reto demográfico, de aí que contemple a elaboración de recomendacións orientadas á transferencia social e á mellora das políticas. “As decisións gobernamentais deben resolver problemas concretos. Nas áreas onde hai procesos de abandono obsérvanse consecuencias, como un maior risco de incendios forestais”, apunta o director do IDEGA. Neste senso, a iniciativa pretende achegar evidencia científica que contribúa a deseñar estratexias más eficaces fronte ao despoboamento, integrando a análise territorial con propostas orientadas á sustentabilidade e ao equilibrio demográfico.

DESP-OB está integrado por once centros de investigación de distintas universidades e organismos públicos que traballan de forma coordinada para ofrecer unha visión integral do fenómeno. Con DESP-OB, o IDEGA reforza o seu papel como referente no estudo das dinámicas territoriais e do desenvolvemento rexional, situando a investigación galega no centro do debate estatal sobre o reto demográfico.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

O Centro Galego de Arte Contemporáneo abre do 4 ao 12 de marzo o prazo de inscrición para participar na actividade deste mes

O CGAC celebra unha nova edición dos obradoiros infantís MIES É+ sobre arquitectura contemporánea
Adriana Quesada
imagen archivo entorno rural

A USC coordina unha rede estatal para analizar os efectos da 'España baleira(da)'
Redacción
La Casa do Cabido acoge hasta el 8 de marzo la exposición ‘As Moscoso. Mulleres con poder na Compostela baixomedieval’

Última semana para descubrir en Santiago a las Moscoso, las mujeres que marcaron la Compostela medieval
Eladio González Lois
Casa consistorial de O Pino

O Pino adelanta el 8M al viernes 6 con un punto informativo contra la violencia machista
Eladio González Lois