Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A Facultade de Matemáticas acolle en xuño o encontro ‘Compostela Numérica’

A cita reunirá do 15 ao 18 de xuño na Universidade de Santiago de Compostela a persoal investigador consolidado e emerxente, con inscrición aberta ata o 10 de maio

Redacción
04/03/2026 06:08
O programa inclúe cursos especializados, seis conferencias convidadas, un obradoiro sobre Intelixencia Artificial e unha mesa redonda sobre Matemática Industrial
O programa inclúe cursos especializados, seis conferencias convidadas, un obradoiro sobre Intelixencia Artificial e unha mesa redonda sobre Matemática Industrial
Santi Alvite
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Discutir e difundir novas ideas matemáticas e técnicas computacionais no campo da análise numérica nun ambiente relaxado é o cometido da cita ‘Compostela Numérica’, o encontro de análise numérica Francisco Javier Sayas que se desenvolverá entre o 15 e o 18 de xuño na Facultade de Matemáticas. A inscrición remata o 10 de maio.

Dirixido tanto a especialistas consolidados como emerxentes, o encontro pretende crear un ambiente de colaboración, tanto profesional como persoal, para persoal investigador, con especial atención aos que se atopan nas primeiras etapas das súas carreiras, incluídos estudantes de mestrado, para facilitar a súa integración nas súas futuros contornas laborais.

O evento organízase en cursos, obradoiros e charlas nos que participa persoal investigador de recoñecido prestixio tanto estatal como internacional, en todas as áreas da Matemática Aplicada. O curso ‘Redes neuronais artificiais: Principios básicos, formación e aplicacións en ecuacións diferenciais’ impartirao Jerónimo Rodríguez, da USC, mentres que o de métodos de orde reducida estará a cargo de Gianluigi Rozza, da Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati.

Ademais, terán lugar seis conferencias convidadas con Alejandro Bandera (ULA), Saray Busto (USC), Damián Castaño (UCLM), María González (UDC), María Teresa Sánchez (UVigo) e David Zorío (UV); un obradoiro sobre Intelixencia Artificial; unha mesa redonda sobre Matemática Industrial, moderada polo profesor Alfredo Bermúdez de Castro (USC) coa participación de representantes de diversas empresas que traballan no campo; e unha sesión de pósteres para novos investigadores, para os que se deseñou un programa especial de bolsas grazas aos patrocinadores.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

O Centro Galego de Arte Contemporáneo abre do 4 ao 12 de marzo o prazo de inscrición para participar na actividade deste mes

O CGAC celebra unha nova edición dos obradoiros infantís MIES É+ sobre arquitectura contemporánea
Adriana Quesada
imagen archivo entorno rural

A USC coordina unha rede estatal para analizar os efectos da 'España baleira(da)'
Redacción
La Casa do Cabido acoge hasta el 8 de marzo la exposición ‘As Moscoso. Mulleres con poder na Compostela baixomedieval’

Última semana para descubrir en Santiago a las Moscoso, las mujeres que marcaron la Compostela medieval
Eladio González Lois
Casa consistorial de O Pino

O Pino adelanta el 8M al viernes 6 con un punto informativo contra la violencia machista
Eladio González Lois