A Campaña Municipal de Animación á Lectura pecha cun contacontos musical para toda a familia
O músico Paco Nogueiras ofrecerá este sábado na sede de Afundación unha sesión especial con interpretación en lingua de signos dentro da iniciativa ‘Ler para crecer’
Continúan as actividades da Campaña Municipal de Animación á Lectura, coas sesións de contacontos con música para escolares e as actividades abertas ás familias na sede de Afundación. Este sábado 7 de marzo ás 12.00 horas terá lugar a última das sesións programadas para as familias. Será unha sesión especial de contos e música, a cargo de Paco Nogueira, coa colaboración de En Lingua de Signos.
Está dirixida a nenas, nenos, nais e pais, profesorado e persoas interesadas. A actividade é de balde. Para participar é preciso solicitar reserva no Departamento de Educación enviando un correo electrónico a reservaseducación@santiagodecompostela.gal.
‘Ler para crecer’ é o lema da XX Campaña Municipal de Animación á Lectura que se está a celebrar desde o pasado 9 de febreiro e ata o venres 12 de marzo. Esta campaña está organizada polo Departamento de Educación do Concello de Santiago en colaboración con Kalandraka e con Afundación Santiago. A sede desta institución, no número 19 da rúa do Vilar, acolle as actividades dirixidas fundamentalmente ao alumnado de educación infantil e primaria, ao profesorado e ás familias.
Sesións para escolares
As visitas matinais diarias das nenas e nenos de educación infantil, primeiro e segundo de primaria que van participar nas sesións de contacontos con música, realizadas por Paco Nogueiras serán nos últimos quince días da Campaña para os seguintes centros escolares: CEIP Pío XII, CPR. Raiola, CPR La Salle, CEIP Monte dos Postes, CPR Divino Maestro, Escola rural de Gaioso Eixo, Escola rural Bispo Teodomiro, Escola rural Rial Laraño, CPR. Compañia de María, CEIP Roxos, Escola infantil San Roque, Escola infantil de Conxo, Escola infantil das Fontiñas. CPR. N. S. Remedios, C. Dolores Ramos, CEIP das Fontiñas. CEIP A. Casas Novoa e CEIP Raíña Fabiola.