Verea carga contra Sanmartín por el contrato del agua: “Si quiere concesión, que vote a favor y deje las comedias”

El presidente del PP de Santiago, Borja Verea, criticó este martes la postura de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, tras el pleno en el que no salió adelante el modelo de concesión del contrato del agua. El líder popular aseguró que la regidora está “enfadadísima” por el resultado de la votación pese a que, según afirmó, ella misma votó en contra de esa fórmula y consideró “insólita” la situación.

Verea afirmó: “Leva tres días de rolda en rolda, de canutazo en canutazo, dicindo auténticas barbaridades. Está enfadadísima porque non saíu adiante unha concesión que ela mesma votou en contra. É insólito”.

El PP defiende su abstención y apunta al gobierno local

El dirigente popular sostuvo que el PP optó por una “abstención elegantísima e facilitadora” ante la falta de acuerdo entre los socios del gobierno municipal. En esa línea, afirmó: “O que había antes da nosa abstención era unha bronca entre tres partidos, un tripartito completamente roto que era a maioría de gobernabilidade en 2023. E agora pretenden responsabilizarnos a nós da súa incapacidade para poñerse de acordo”.

Según el presidente del PP de Santiago, el debate debería resolverse con una postura clara en el pleno: “Se a alcaldesa quere un modelo de concesión, que vote a favor do modelo de concesión. Ten que estar dándonos as grazas pola abstención. En 24 horas poderíase estar traballando nos pregos do futuro contrato da auga”.

Y añadió: “Levan tres anos dicindo que a concesión é mala para a cidade, que non cren nela. E agora resulta que está enfadadísima porque non sae adiante algo que ela mesma di que non quere. A pregunta que se están facendo todos os composteláns é clara: por que está tan enfadada?”.

Verea fue más allá y sostuvo que la alcaldesa pretendía que el PP desbloquease la situación sin que ella tuviese que retratarse políticamente: “o que quería era que lle solucionáramos o problema sen mollarse ela. Votar en contra para non ter que dar a cara diante dos seus socios de Compostela Aberta e que fose o Partido Popular quen lle sacase adiante a concesión. Iso é unha actitude de cobardía política”.

El “20% de gastos inexistentes”, en el foco

En su comparecencia, el líder popular también se refirió a la afirmación realizada en el pleno por un miembro del gobierno de Compostela Aberta sobre que la actual concesionaria estaría imputando “un 20% de gastos inexistentes”. Verea reclamó explicaciones en uno u otro sentido: “Se iso é certo, este goberno terá que explicar por que está pagando un 20% de gastos inexistentes. E se non o é, terá que explicar por que lanza acusacións tan graves”.

El presidente del PP de Santiago insistió además en que “é evidente que Goretti Sanmartín non lidera a cidade, que non lidera o pacto co PSOE e que tampouco lidera o seu propio goberno”, y añadió: “O que estamos vendo estes días é unha sobreactuación permanente para tapar a súa falta de liderado”.

Verea cerró su intervención con un mensaje dirigido al gobierno local: “Non imos participar neste circo nin imos permitir que se siga mareando aos cidadáns. Menos comedias e máis responsabilidade. Se quere concesión, que vote a favor. E se non a quere, que traballe para conseguir os apoios necesarios. O que non se pode é tomar por tontos aos composteláns”.