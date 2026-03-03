Mi cuenta

Santiago de Compostela

Verea afirma que trabaja para ser alcalde en 2027 pero recuerda que el PP todavía no tiene candidatos confirmados

El portavoz popular en Santiago señala que la decisión corresponde a la dirección provincial, autonómica y al presidente, Alfonso Rueda

Agencias
03/03/2026 22:09
El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, durante su intervención en el Pleno municipal.
El líder del PP local asegura que su objetivo es llegar a la alcaldía en 2027, aunque la designación de la candidatura depende de los órganos del partido
PP de Santiago
El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, ha subrayado este martes que su formación no ha confirmado candidato en ninguna de las siete ciudades gallegas, al tiempo que ha esgrimido que, por su parte, trabaja "muy duro" para "ser alcalde" de la capital gallega en el año 2027, lo que espera "que se vea".

Así lo ha manifestado tras ser preguntado después de que este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, evitase dar por cerrado que él será el cabeza de cartel en Santiago. Había sido cuestionado sobre si la secretaria general del PPdeG, también compostelana, Paula Prado, podría encajar para concurrir a la cita con las urnas.

Verea carga contra Sanmartín por el contrato del agua: “Si quiere concesión, que vote a favor y deje las comedias”

"No hay candidatos confirmados en ninguna ciudad, le corresponde a la dirección provincial, a la dirección regional y por supuesto el que decide es el presidente", ha contestado, tras las palabras de Rueda, el líder local de los populares.

No obstante, ha insistido en que "espera que se vea" que trabaja "muy duro" para ser alcalde en 2027, "no para ser candidato". "Suscribo 100% las palabras del presidente, los candidatos y las listas tienen que ser las mejores", ha destacado.

Igualmente, tras ser consultado sobre si se considera el mejor candidato, ha reiterado que "eso corresponde a la dirección provincial, regional y en última instancia al presidente".

