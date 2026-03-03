Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Santiago reunirá a expertos de Stanford, Duke y Pennsylvania para debatir sobre democracia

La USC acoge el 9 de marzo una conferencia internacional centrada en polarización política y unilateralismo

Eladio Lois
Eladio Lois
03/03/2026 11:36
El Centro de Estudos Avanzados acogerá el 9 de marzo la conferencia internacional sobre democracia y gobernanza global
El Centro de Estudos Avanzados acogerá el 9 de marzo la conferencia internacional sobre democracia y gobernanza global
Santiago de Compostela acogerá el próximo lunes, 9 de marzo, una conferencia internacional que reunirá a académicos y politólogos de universidades estadounidenses para analizar los retos de la democracia y la gobernanza mundial en el siglo XXI. La jornada pondrá el foco en dos cuestiones de plena actualidad: la polarización política y el unilateralismo en la toma de decisiones a escala global.

La conferencia, titulada Democracia e gobernanza global: retos e desafíos no século XXI, está organizada por Ideagov (International Center for Decentralization and Governance), una entidad con sede en la Universidade de Santiago de Compostela (USC), con el apoyo del Foro Económico de Galicia. Se celebrará en el Centro de Estudos Avanzados, en el parque de Vista Alegre, entre las 16.00 y las 20.00 horas.

Dos mesas para abordar los desafíos del siglo XXI

La primera mesa de debate, centrada en A polarización e o conflito político en democracia, contará con la participación de Jonathan Rodden, de la Universidad de Stanford, y de Pablo Beramendi, de la Universidad de Duke. El debate estará moderado por la profesora de la USC, María Loureiro.

Un total de 18 investigadores únense á USC mediante os contratos Ramón y Cajal, mentres que dous investigadores máis incorporáronse a finais do ano pasado a través do programa Beatriz Galindo

A USC incorpora 18 investigadores de alto nivel a través dos contratos Ramón y Cajal

La segunda mesa girará en torno a Unilateralismo e as crises humanitarias globais y reunirá a Erik Wibbels y Guy Grossman, ambos de la Universidad de Pennsylvania. La moderación correrá a cargo de la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Miriam Hortas-Rico.

En la apertura, prevista para las 16.00 horas, intervendrán el rector de la USC, Antonio López; el secretario xeral de Universidades de la Xunta de Galicia, José Alberto Díez de Castro; el presidente del Foro Económico de Galicia, Víctor Nogueira; y el responsable de Ideagov y director del Foro Económico de Galicia, Santiago Lago Peñas.

“Reflexión sosegada e cualificada”

El responsable de Ideagov y director del Foro Económico de Galicia, Santiago Lago Peñas, enmarca la cita en un contexto internacional especialmente convulso y sostiene que “é difícil escoller un momento máis axeitado que o actual para celebrar esta conferencia internacional”, al tiempo que defiende que la jornada aportará “unha reflexión sosegada e cualificada sobre o que está a pasar en Estados Unidos e en todo o mundo”.

