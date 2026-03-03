Mi cuenta

Santiago de Compostela

Santiago presume de talento estudiantil: oro para el Politécnico y bronce para el San Clemente en SpainSkills

Héctor Sánchez y Martín Muíño fueron recibidos en la Cidade da Cultura tras subir al podio en el campeonato estatal de FP

Eladio Lois
Eladio Lois
03/03/2026 14:42
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, saluda a los alumnos premiados en la recepción celebrada en la Cidade da Cultura
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, saluda a los alumnos premiados en la recepción celebrada en la Cidade da Cultura
Cedida
Santiago de Compostela firmó dos de las siete medallas logradas por Galicia en el campeonato estatal de Formación Profesional SpainSkills, celebrado en Madrid. Los protagonistas compostelanos fueron Héctor Sánchez, del CIFP Politécnico de Santiago, y Martín Muíño, del IES San Clemente, reconocidos este martes en una recepción institucional celebrada en la Cidade da Cultura.

Sánchez se colgó el oro en la modalidad de Tecnología del automóvil, un triunfo que además lo proyecta a la competición internacional: formará parte de la representación española en el campeonato mundial de Shanghái, previsto para septiembre de 2026. Por su parte, Muíño logró el bronce en TIC Administración de sistemas en red, situando también al San Clemente entre los centros con alumnado premiado en una cita que reúne a los mejores estudiantes de FP del país.

El acto, encabezado por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, sirvió para poner en valor el trabajo del alumnado, de los centros y del profesorado que integró la delegación gallega desplazada a Madrid. Galicia cerró la competición con un total de siete metales: además de los dos obtenidos por Santiago, sumó otro oro en Tecnología de vehículos pesados, dos platas en Mecatrónica y Panadería y otros dos bronces en Desarrollo web y Ebanistería, firmados por alumnado de centros de A Coruña, Lugo y la provincia de Pontevedra.

La recepción en Santiago fue también un reconocimiento al esfuerzo detrás de una competición que mide destrezas prácticas y técnicas bajo condiciones exigentes, y que funciona como escaparate del nivel de la FP gallega en el ámbito estatal.

