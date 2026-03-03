Mi cuenta

Santiago de Compostela

Quince días sin tren en Osebe: el BNG de Teo pide “información” y un servicio ferroviario fiable

La formación reclama revisar vías y taludes para garantizar la circulación incluso con meteorología adversa

Eladio Lois
Eladio Lois
03/03/2026 11:40
El portavoz municipal del BNG, Eloi Devesa, y el diputado en el Congreso, Néstor Rego, durante la visita a la estación de Osebe
El portavoz municipal del BNG, Eloi Devesa, y el diputado en el Congreso, Néstor Rego, durante la visita a la estación de Osebe
Cedida
El BNG de Teo ha solicitado la recuperación y mejora de los servicios ferroviarios en el Concello tras denunciar una situación “caótica” en la parada de Osebe y en otras estaciones de la comarca, con retrasos y suspensiones constantes. La formación sostiene que, durante más de quince días, la parada de Osebe, junto con las de Padrón, Cesures o Catoira, se quedó sin tren y que las personas usuarias no recibieron información sobre los motivos.

Según el BNG, pese a esa falta de servicio, se seguían vendiendo billetes, lo que obligaba después a depender de un plan alternativo por carretera que califican de irregular y marcado por demoras y supresiones. La formación considera que recuperar y reforzar la conexión ferroviaria resulta “fundamental” para el municipio y para apostar por un medio de transporte sostenible frente a los desplazamientos por carretera. 

El Gobierno local vincula la evolución reciente del turismo en Santiago a la oferta de conexiones aéreas y anuncia contactos con compañías para ampliar rutas a partir de mayo

Raxoi atribuye la caída del turismo a la reducción de vuelos y reclama implicación a la Xunta

Revisión de infraestructuras y restitución inmediata

El BNG reclama la restitución inmediata de los servicios suprimidos, la puesta en marcha de un plan de mantenimiento exhaustivo de las infraestructuras ferroviarias y una revisión periódica de vías y taludes. El objetivo, señalan, es garantizar la circulación incluso en condiciones meteorológicas adversas.

