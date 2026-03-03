Mi cuenta

O Grupo Socialista critica a falta de avances no novo modelo de comedores escolares en Santiago

Gumersindo Guinarte denuncia que, dous meses despois da constitución da Comisión de Estudo, non se coñecen informes, propostas nin alternativas concretas

Redacción
03/03/2026 06:54
O voceiro do Grupo Municipal Socialista, Gumersindo Guinarte, asegura que a ausencia de resultados evidencia improvisación e falta de planificación na xestión do servizo de comedor escolar
O voceiro do Grupo Municipal Socialista, Gumersindo Guinarte, denunciou a falta total de avances e de información pública sobre o novo modelo de xestión do servizo municipal de comedor escolar anunciado polo Goberno municipal a finais do pasado ano.

Guinarte lembrou que o 29 de decembro se celebrou “a comisión constitutiva da Comisión de Estudo para determinar a fórmula máis sustentable e eficiente de xestionar o servizo”, unha convocatoria que se xustificou pola urxencia porque, segundo afirmara a propia concelleira Miriam Louzao, os informes “estaban practicamente listos” e “non se podía demorar nin un só día máis a constitución da comisión”.

“Pois ben: hoxe, máis de dous meses despois, non sabemos absolutamente nada. Nin informes, nin propostas, nin modelo alternativo. Silencio total”, afirmou o voceiro socialista, cuestionando o contraste entre a urxencia anunciada e a ausencia de resultados.

Segundo explicou, o único que se coñece a día de hoxe é “o que o propio goberno recoñeceu: que vai sacar unha nova licitación”. Ademais, lembrou que o pasado 2 de febreiro o Concello “contratou unha empresa externa para elaborar o prego de prescricións técnicas e o informe de valoración desa licitación”.

“E entón, onde está ese suposto modelo revolucionario de comedores do que tanto falaron? Onde está o cambio na xestión? Onde están os informes que estaban ‘practicamente listos’ o 29 de decembro?”, preguntou Guinarte, poñendo en dúbida a existencia real dese modelo alternativo.

Para o Grupo Municipal Socialista, esta situación evidencia “unha vez máis, improvisación, falta de planificación e moita propaganda, pero pouca xestión real”, xa que se anunciou unha urxencia que logo non se traduciu en ningún documento nin proposta concreta.

Para finalizar, Guinarte advertiu de que “as familias precisan certezas, planificación e responsabilidade” e non “un goberno que anuncia urxencias e logo deixa pasar os meses sen dar resultados”, insistindo en que o servizo de comedor escolar non pode estar sometido a anuncios sen concreción.

