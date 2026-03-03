Mi cuenta

Santiago de Compostela

O Espazo Apego dedica a programación de marzo á igualdade entre mulleres e homes

Inclúe actividades semanais de xogo, contos, experimentación e espectáculos para crianzas de 0 a 6 anos, con inscrición previa en todas as sesións

Adriana Quesada
Adriana Quesada
03/03/2026 06:52
A programación de marzo ten en conta o Día Internacional das Mulleres e tamén o pasado Día Internacional das Mulleres e das Nenas na Ciencia
A programación de marzo ten en conta o Día Internacional das Mulleres e tamén o pasado Día Internacional das Mulleres e das Nenas na Ciencia
O Espazo Apego centrará durante o mes de marzo a súa programación na igualdade entre mulleres e homes, no marco da conmemoración do Día Internacional das Mulleres e lembrando tamén o Día Internacional das Mulleres e das Nenas na Ciencia. As actividades estarán dirixidas á poboación infantil e ás súas familias e desenvolveranse ao longo de todo o mes con propostas de xogo, contos, experimentación, socialización e espectáculos.

Todas as actividades requiren inscrición previa a través do formulario correspondente. O día anterior á actividade, sobre as 12.00 horas, as persoas inscritas recibirán un correo electrónico coa confirmación da praza, unha vez rematado o prazo de inscrición. No caso das actividades de “A lingua medra”, a confirmación enviarase o venres anterior á realización de cada sesión.

Dentro do programa “A lingua medra”, as sesións terán lugar os luns, de 17.00 a 19.00 horas, dirixidas a nenas e nenos de 2 a 6 anos. Cada semana propón un enfoque diferente: Merendolas os luns 2 e 16; Movéndonos con Apego o luns 9; e Experimentamos os luns 23 e 30.

As “Tardes de contos” desenvolveranse os martes 3, 10, 17, 24 e 31, cunha proposta semanal arredor dun centro de interese diferente. Haberá dous horarios: de 17.00 a 18.00 horas para nenas e nenos de 0 a 3 anos e de 18.15 a 19.15 horas para idades de 3 a 6 anos.

A actividade “Enredando e lingoretando” terá lugar os mércores 4, 11, 18 e 25, de 17.00 a 19.00 horas, con dous grupos diferenciados: un para crianzas de 3 a 6 anos sen acompañamento dunha persoa titora e outro para nenas e nenos de 0 a 3 anos con acompañamento. As sesións incluirán propostas como Xogamos coas palabras, Fabricamos xoguetes, Imos ao patio e Xincana de palabras.

O programa complétase coa proposta “Tachán!”, que achega contidos culturais en formato de espectáculo. O xoves 12 terá lugar “Vai frío!”, de Iván Dávila, dirixido a crianzas de 1 a 4 anos, baseado nos libros 'Mamá pingüín é a mellor', 'Imos cazar un oso' e 'Unha eiruga moi larpeira'. O xoves 26 presentarase “Cambia o conto”, de Música Miúda, un concerto-contacontos en formato dúo para nenas e nenos de 3 a 6 anos, no que se traballan os estereotipos de xénero a partir de contos tradicionais e personaxes como Carapuchiña, a Pequena Serea, o Pirata Efrén e a Avoa Lola, con cancións do disco Cambia o conto.

