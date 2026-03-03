‘No me toques el cuento’ llega a Santiago: princesas rebeldes y comedia musical gamberra el 20 de marzo

Las cuatro princesas protagonistas —Blancanieves, Cenicienta, Bella y Aurora— en una imagen de la obra Cedida

‘No me toques el cuento’ aterriza en Santiago de Compostela con una función prevista para el 20 de marzo de 2026, a las 21.00 horas, en el Teatro Compostela (antiguo Teatro La Salle). La propuesta, con una duración aproximada de 95 minutos y edad mínima recomendada de 16 años, se presenta como una comedia musical “gamberra y reivindicativa” que da la vuelta a los relatos infantiles más conocidos.

La obra plantea una pregunta de partida: qué hay al otro lado del “y vivieron felices y comieron perdices”. Sobre ese hilo, el espectáculo reúne a cuatro princesas de cuentos clásicos —Blancanieves, Cenicienta, Bella y Aurora— para que tomen la palabra y cuenten aquello que no suele aparecer en los finales luminosos: “¡Estamos hartas de nuestra condición de princesas, de perfectas, de felices para siempre!”, proclaman.

Escrita y dirigida por Olivia Lara, la pieza apuesta por una mirada más humana y realista de sus protagonistas, que se reúnen tras el supuesto “felices para siempre” para hablar —entre risas y desahogos— de dolor, traumas y complejos silenciados. La puesta en escena incluye interacción con el público y el juego de romper la cuarta pared.

La función en Santiago corre a cargo de la compañía Teatroz (con elenco variable) y cuenta con entradas desde 17,60 euros.